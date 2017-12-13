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Религиозные праздники 14 декабря

12:0013.12.2017
(обновлено: 12:49 13.12.2017)
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14 декабря православные верующие чтут память пророка Наума.

Пророк Наум

Наум — один из 12 так называемых малых библейских пророков. Он был родом из Елкоша, города в северном Израиле, и проповедовал в царствование Езекии — между 727 и 698 годами до н. э. Умер он, по преданию, на 45-м году жизни и был погребен в своей родной земле.

Ветхозаветная книга пророка Наума — грозное пророчество о погибели ассирийской столицы Ниневии, а вместе с ней и всего Ассирийского царства — представляет собой поэму со множеством сравнений и метафор, литературные достоинства которой многие исследователи ставят выше любой другой из книг малых пророков.

Сообщения о могуществе Ассирии уже около 2000 года до н. э., а в 1230 году она уже господствовала над Азией. С 860-й по 761 год страна наращивала свою мощь. Ее культура была даже выше культуры Египта: продуманная государственная администрация, искусство орошения полей, необычная фантазия в украшении домов, богатая торговля.

Удобное расположение Ниневии — на скрещении всех торговых и военных путей Европы, Азии и Африки — позволило ей скопить огромные богатства, и полностью развратило народ (Ион. 1:2): в городе "жили беспечно, говоря в сердце своем: "я, и нет иного, кроме меня" (Соф. 2:15).

Все свое благополучие могущественная Ассирия строила на крови и грабежах — она проводила государственную политику разбоя: ассирийцы обычно шли войной на какой-либо народ и, разбив его армию, переселяли побежденные племена в другую землю, чтобы оторвать от корней, уничтожить по возможности чувство национального самосознания, сделав более податливыми и безропотными.

Завоевав многие страны — Сирию, Палестину, Вавилон, — Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки городов и поработив сотни тысяч их жителей. А сильных противников, которые могли представлять опасность ее владычеству, жестоко уничтожали: распинали, сжигали, отрезали части тела, пилили…

Пророк Наум называет этот город городом крови, полным обмана и убийства. Ниневия олицетворяет для него врагов Божиих, она уподобилась развратнице приятной наружности, которая обольщает народы и совращает их к поклонению ложным богам.

Когда вся Иудея была уже во власти ассирийцев и оставался только Иерусалим, на который ассирийский царь Сеннахирим направил все свои силы, иудейский царь Езекия воззвал к помощи Божией, и Тот чудесным образом истребил неприятеля. Но евреи боялись, что Сеннахирим, разгневанный неудачей, соберет войско больше прежнего и снова явится (2Пар.32:2-8).

И чтобы успокоить и ободрить еврейский народ, пророк Наум обратился к нему, предсказав окончательную погибель Ниневии, которая будет разрушена сильным разливом вод, а сокровища города будут разграблены и истреблены огнем.

Но Ниневия была в зените своей славы, и ему никто не поверил. Кроме того за сто лет до этого пророк Иона уже предрекал погибель Ниневии (Ион.2:2), но после его проповеди ниневитяне покаялись, и пророчество не исполнилось.

Однако, историки античных времен, свидетельствуют, что через 23 года после пророчества Наума Ниневия в самом деле пала. Причем на этот раз пророчество исполнилось буквально: осажденная мидянами в союзе с вавилонянами (около 612 года до P.X.), она три года стойко выдерживала осаду, и только разлив реки Тигр, подмывший городские стены, дал возможность врагам войти в город и разрушить его до основания.

А царь Сарданапал, боясь плена, велел сложить в своем дворце большой костер и сжег себя вместе со всеми сокровищами и наложницами. Так исполнились грозные слова Наума и другого великого пророка, Исаии (Ис. 30:33).

Ниневия никогда больше не была отстроена, ее местонахождение было забыто до 1845 года, пока археолог Лаярд не нашел ее развалины.

На Руси пророку Науму традиционно молились в начале учения – о вразумлении и помощи в постижении науки. А в день его памяти детей начинали учить грамоте.

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