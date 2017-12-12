Религиозные праздники 13 декабря

13 декабря православные верующие чтут память апостола Андрея Первозванного, католики празднуют День святой Люции, а иудеи - Хануку.

Апостол Андрей Первозванный

Апостол Андрей, родной брат апостола Петра, стал первым, кого Христос позвал с собой. Согласно Евангелию от Матфея (Мф. 4:18-19) и от Марка (Мк. 1:16-18), произошло это близ Галилейского озера, а по Евангелию от Иоанна (Ин.1:35-40) апостол Андрей был вначале учеником Иоанна Крестителя и тот послал его к Иисусу.

Житие апостола рассказывает, что они с братом, как и отец их Иона, были галлилейскими рыбаками из Вифсаиды. Повзрослев, братья обзавелись семьями и перебрались в Капернаум. А потом Андрей, услышав, что на Иордане проповедует Иоанн Предтеча, ушел к нему.

Сведения о нем в Писании весьма скудные. По преданию, после Вознесения Спасителя, когда ученики решали, кому куда отправляться на проповедь, Андрею достались земли Вифинии (римская провинция на северо-западе Анатолии) и Пропонтиды (Мраморное море) с городами Халкидон и Византий, а также Фракия (область, с 1923 года разделенная между Болгарией, Грецией и Турцией) и Македония (сегодня территория Греции, Республики Македония и Болгарии), простиравшиеся до Черного моря и Дуная, земли Скифии, Фессалии (северо-восток Греции на побережье Эгейского моря), Эллады, Ахайи (область на севере Пелопоннеса) и города Аминс, Трапезунд, Ираклия и Амастрида. А святой Григорий Богослов (IV век) писал, что Андрею выпал жребий идти в Индию.

И апостол Андрей прошел эти города и страны, неся язычникам евангельскую проповедь. И почти всюду власти встречали его в штыки: изгоняли из городов, избивали, в Синопе даже побили камнями.

В греческом городе Патры, где он принял мученическую смерть, хранится деревянный косой крест, который считается тем самым, на котором около 70 года был распят апостол. В 1250 году реликвию вывезли из Византии крестоносцы, и она хранилась в храме святого Виктора в Марселе, а в 1980 году ее вернули в Патры, где на месте распятия апостола воздвигнут величественный собор Андрея Первозванного.

Мощи святого еще при императоре Констанции II были торжественно перенесены в Константинополь, в храм святых Апостолов, поскольку апостол Андрей считается основателем и небесным покровителем Константинопольской православной церкви. По одному преданию, в VIII мощи увезли в Шотландию, по другому — в 1208 году в Италию.

В Трирском соборе хранятся сандалия и гвозди апостола Андрея.

На Руси особое почитание Андрея Первозванного началось в XI веке, когда в Киеве была построена в Киеве первая Андреевская церковь.

В 1116 году Владимир Мономах приказал игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в "Повесть временных лет" русскую версию апостольской миссии Андрея Первозванного. С того времени во все последующие летописные списки включались рассказы о посещении им русской земли, о путешествии из Крыма в Рим через Ладогу, о том, как он останавливался на ночлег на тех холмах, где впоследствии был построен Киев, благословил их и поставил на них крест, как потом добрался до Новгорода и там тоже поставил крест, как потом дошел до Валаама и обратил в христианство языческих жрецов.

В 1698 году Петр I учредил первую награду России — орден святого Андрея Первозванного. Апостол Андрей почитается святым покровителем России, Украины, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, а также моряков и рыбаков.

День святой Люции

Святая мученица Люция, могила которой, датируемая 400 годом, находится в катакомбах Сан-Джованни в Сиракузах, согласно житию, была дочерью богатого римского гражданина, которую мать, овдовев, хотела выдать замуж, но Люция, будучи христианкой, дала обет безбрачия и предпочла мучительную смерть от рук гонителей христиан нарушению обета. Мощи ее были сначала перенесены в Константинополь, а потом увезены крестоносцами в Венецию.

В католических и лютеранских странах праздник святой Люции — важная часть рождественской традиции. Особенно в Швеции. Сюда из Германии, где в XVI-XVII веках, по времена Реформации, когда культ святых, особенно святого Николая, был запрещен и обычай дарить детям подарки передвинулся на Рождество и делать это стали от лица Младенца Иисуса, которого изображала девочка в белом платье, пришел обычай наряжать Люцией маленькую девочку.

В 1927 году в Стокгольме прошло первое "шествие Люции". С тех пор в столицах Швеции и Финляндии в этот день выбирают и коронуют Люцию — наряжают ее в белое платье (символ невинности и чистоты) с красным поясом (символ мученичества), надевают ей венок из горящих свечей (символизирующий ниб) — и начинается карнавальное шествие детей.

А в хорватской Далмации и Славонии в этот день дарят детям подарки.

Ханука

Ханука — освящение, обновление — еврейский праздник, установленный во 2 веке до н.э. в память об очищении Иерусалимского Храма, освящении жертвенника и возобновлении богослужений после разгрома и изгнания с Храмовой горы греко-сирийских воск и их союзников в 165 году до н. э.

По одной из версий, приведенных в Талмуде, этот праздник возмещал пропущенный из-за гражданской войны Суккот.

Храм Соломона был захвачен в 170 году до н.э. сирийским царем Антиохом IV Эпифаном, который вывез из него в Сирию всю храмовую утварь, включая золотую менору (семисвечник).

Евреи раскололись на эллинизированных и правоверных. В народе все больше распространялось идолопоклонство. Эллины под страхом смерти запретили исполнение трех заповедей: Шабат, Брит Мила (обрезание) и Кидуш а-Ходеш (освещение нового месяца). Но в 167 году до н.э. правоверные под предводительством Маккавеев подняли восстание, казавшееся поначалу коллективным самоубийством: у противника были огромная армия, лучшее оружие, включая боевых слонов, опытные, профессиональные солдаты и целая империя в тылу. А единственным преимуществом Маккавеев была вера в Бога. Но через три года они освободили Храмовую гору, очистили Храм от скверны и возобновили в нем богослужения.

И хотя гражданская война после этого продолжалась еще 20 лет, символом победы Маккавеев стало именно освобождение Иерусалимского Храма.

По преданию, в разграбленном храме нашелся лишь один маленький кувшин освященного масла, чтобы зажечь минору — его могло хватить лишь на один день, но чудесным образом хватило на восемь. В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней. Правда, поскольку этот праздник установлен мудрецами в воспоминание исторических событий, запрета работать в эти дни нет, только у школьников — каникулы.

Все праздничные дни зажигают специальные девятисвечные светильники — ханукии: в первый день — один, во второй — два и так далее. Девятый светильник (шамаш) горит ежедневно — от него зажигают все остальные. В наши дни многие ставят ханукии на подоконники, чтобы их было видно с улицы. А вообще их положено зажигать повсюду, где собираются люди — ради свидетельства о чуде.

В эти дни не оплакивают умерших и не постятся. Это дни прославления и благодарения.

В память о чудесно умножившемся священном масле в этот праздник принято есть блюда, приправленные маслом или поджаренные на нем. И хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев все-таки старается в эти дни садить ся за стол в праздничной обстановке. В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки многолюдные застолья, одна из задач которых — мирить людей, поссорившихся между собой.

Особое внимание в Хануку уделяют обучению детей Торе. Во многих общинах устраивают различные мероприятия, задача которых — пробудить в детях тягу к ее изучению. Для этого даже существует обычай раздавать детям "ханукальные деньги".

А еще в дни Хануки дети играют в свивон — четырехгранный волчок, на гранях которого начертаны еврейские буквы нун, гимел, гэй и пэй (в диаспоре — шин). Это первые буквы слов "Великое чудо произошло здесь (в диаспоре — там)". Эту игру придумали для того, чтобы даже самые маленькие дети задумались о чуде Хануки.