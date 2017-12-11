Религиозные праздники 12 декабря

12 декабря православные верующие чтут память священномученика Авива Некресского, а буддисты празднуют Зула Хурал — Праздник тысячи лампад.

Священномученик Авив, епископ Некресский

Святой Авив Некресский — один из тридцати сирийских монахов, пришедших в Грузию VI веке и основавших грузинское монашество.

Согласно церковной традиции, первыми проповедниками Евангелия на грузинской земле были апостолы Андрей Первозванный, Симон Канонит и Матфей, а окончательное принятие христианства и признание его государственной религией связано с именем равноапостольной Нины. Но лишь спустя 200 лет преподобный Иоанн Зедазнийский вместе с 12 своими учениками довершил христианское просвещение страны и устройство Грузинской церкви.

Сам Иоанн родился в селе близ Антиохии, в юности принял монашеский постриг, а со временем поселился в пустыне, где к нему присоединились ученики. По преданию, некоторые из них были грузинами, в поисках духовного руководства дошедшими до монастырей Сирии и Месопотамии.

На их родине, в Грузии, положение христиан тогда было незавидным — персы, захватившие Кахетию, повсеместно насаждали огнепоклонство (заростризм). И Иоанн, выбрав из своих учеников 12 миссионеров, знавших грузинский язык, отправился туда.

В Мцхета, древней столице Грузии, их радушно встретили царь Парсман и католикос-архиепископ Евлавий. Миссионеры поселились на горе Зедазени. Жили в шалашах, питались травами и кореньями и постоянно пребывали в молитве и духовных размышлениях. К ним в надежде на исцеление стекалось множество народа. По преданию, по молитве святого Иоанна на горе Заден забил целебный источник. Многие загорались искренним желанием монашеской жизни и, оставив суетный мир, оставались на Зедазени. Так Зедазенская гора превратилась в обитель отшельников – первый в Восточной Грузии монастырь.

Слава о подвигах 13 святых сирийских отцов так возросла, что католикос предложил собору епископов избрать на свободные кафедры некоторых из них.Так пресвитер Авив стал епископом города Некресси. И первое, что он сделал, прибыв в свою епархию — построил на высокой горе церковь в честь Рождества Спасителя.

В его житии говорится, что с крестом в руках он ходил по городам и селам, истребляя грубые суеверия и туша огни в капищах зороастрийцев. Благодаря его миссионерским трудам, дидойцы и другие горцы Кахетии, жившие на левому берегу реки Алазани, отреклись от огнеслужения. По преданию, с святитель Авив обратил в христианство и многих персов.

В конце концов персидскому наместнику это надоело, он приказал доставить миссионера в свою резиденцию в городе Рехи близ Гори, где его — за то, что погасив огонь, он "убил бога" — после страшных пыток забили камнями. Останки мученика монахи Самтавийской обители похоронили в своем монастыре. Позднее мощи святого Авива были перенесены в Мцхетский Самтаврский собор в положены под престолом.

"Мученичество Авива" было написано вскоре по кончине святого, в VI-VII веках, а в IX веке католикос Мцхетский Арсений Великий создал новую редакцию жития святого.

Празднование свяому Авиву было установлено 29 ноября в 1700 году при царе Вахтанге IX. В те времена построенная подвижником церковь близ Некресси оказалась на территории диких лезгин, и только раз в год, в праздник Рождества Христова, в нее пускали христиан. В Рождественский сочельник окрестные жители с оружием в руках и с бубн¬ами поднимались на гору. Клир стоял у дверей опустелого храма, окропляя каждого святой водой. Рано утром, совершалась литургия, а к вечеру гора пустела до нового Вифлеемского торжества.

Зула Хурал — Праздник тысячи лампад

Этот праздник праздник посвящен Дже Цонкапе, реформатору тибетского буддизма, основателю школы Гелука, считающемуся земным воплощением Бодхисаттвы Манджушри — вторым Буддой. На рассвете 25-го дня первого зимнего месяца по лунному календарю он начал медитацию на пустоту и ушел в нирвану.

Светильники, которые зажигают в этот день, символизируют свет мудрости, рассекающий тьму неведения и знаменуют свет учения Будды.

Два основных сочинения Дже Цонкапы — "Ламрим" (посвященное общему пути Махаяны) и "Нагрим" (посвященное пути Тайной Мантры) — полностью охватывают духовную практику буддизма. По преданию, сам лама Цзонхава в конце земной жизни просил будущих учеников не печалиться, что они не встретились с ним лично, а прочесть два упомянутых труда, что будет равноценно личной встрече.

Школа Гелука, к которой принадлежит большинство буддистов России, относится к буддизму Махаяны ("Большой колесницы"), ставящей во главу учения деятельность во благо всех живых существ. Это самая влиятельная из школ Тибета. Ее глава, он же и настоятель ее главного монастыря Галдан, носит титул гьялва (тиб. — "победитель") и считается воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары. С середины XVII века школа Гелука утвердилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве и Китае в качестве придворной буддийской школы императорского двора.

В день Тысячи лампад верующие приносят в храмы в подношение Учителю молоко, чай, сладости и масло для лампад. А когда стемнеет, внутри и вокруг храмов зажигают множество лампад, которые горят до рассвета. Монахи читают молитвы. В монастырях устраивают торжественные процессии с зажженными факелами.

В честь праздника в Иволгинском дацане —духовной столице буддийской традиционной сангхи (буддийской общины) России, расположенной у подножия хребта Хамар-Дабан в 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ, — для верующих открывают доступ к нетленному телу хамбо-ламы Даши–Доржо Итигилова, умершего в 1927 году в позе лотоса во время медитации. В 2002 году тело его было найдено в месте захоронения нетленным. С этого времени оно находится в Иволгинском дацане как великая реликвия. Доступ к ней открывается лишь во время главных буддийских праздников. Буддисты считают, что лама продолжает медитацию.

С 2004 года Зула Хурал — национальный праздник Калмыкии. Там с днем ухода в нирвану Дже Цонкапы связано наступление нового года – в этот день калмыки получают свой "новый возраст" (раньше здесь вообще не отмечали дней рождения — в день Зул каждый просто прибавлял себе один год).