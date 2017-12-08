Религиозные праздники 9 декабря

9 декабря православные верующие чтут память святителя Иннокентия Иркутского.

Святитель Иннокентий Иркутский

Первый Иркутский епископ родился в конце XVII века в Малороссии, в Черниговской губернии, образование получил в Киево-Могилянской коллегии, где его учителями были митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ Феофан (Прокопович), к концу курса принял монашество и был затребован в Москву на должность учителя и префекта в Славяно-греко-латинскую академию, а оттуда — в Санкт-Петербург, где в ту пору только основали Невский монастырь, будущую Лавру.

Там молодой образованный монах обратил на себя внимание Петра I, который решил отправить его в Пекин — открывать там Русскую православную духовную миссию. В 1721 году иеромонаха Иннокентия рукоположили во епископа и в сопровождении двух иеромонахов, иеродиакона, пяти певчих и трех служителей проводили в "страну неведомых хинов".

Без малого год ушел у них, чтобы добраться до Иркутска. Оттуда двинулись за Байкал и остановились в пограничном с Китаем Селенгинске, где три года ждали сначала разрешения на въезд в Китай, а получив отказ, — дальнейших распоряжений Синода. Денег не было совсем. Чтобы не умереть с голоду, миссия добывала себе пропитание рыболовством и нанималась на работы к местным хозяевам. Поношенное платье владыка Иннокентий чинил себе сам. Утешение находил в молитвах и богослужениях, которые совершал в старом селенгинском соборе.

Кое-как миссию пристроили на даче Троицкого Селенгинского монастыря, а чтобы не даром есть монастырский хлеб, епископ Иннокентий и его диакон писали для храма иконы.

Зато вынужденное это "сидение" в Селенгинске оказалось весьма важным для проповеди среди местных монгольских племен. Используя свое архиерейское право рукополагать в священный сан, святитель Иннокентий восполнял недостаток духовенства за Байкалом и избавлял будущих священников от далекой поездки для принятия сана в столицу Сибири — Тобольск.

Лишь в марте 1725 года получил владыка повеление переселиться в Иркутский Вознесенский монастырь и оставаться там впредь до новых предписаний, и туда к нему в поисках духовного утешения потянулись люди, особенно инородцы.

Наконец из Петербурга пришло высочайшее повеление: быть ему самостоятельным епископом Иркутским и Нерченским. Этим решением была образована новая Иркутская кафедра. Но жить по-прежнему было не на что: консистория отказалась платить ему жалование на том основании, что назначено оно было якобы для проживания в Китае, а не в Иркутске. Только в 1828 году епископу выделили наконец дом в городе (теперь на этом месте каменная часовня).

Но несмотря на все трудности, миссию свою — проповедь Слова Божия среди язычников — владыка Иннокентий выполнял так успешно, что они крестились не только семьями, но и целыми стойбищами. Из новокрещенных бурят даже образовалось целое поселение — Ясачное.

При нем почти полностью закончилось строительство кафедрального Богоявленского собора. При Вознесенском монастыре еще раньше была устроена монгольская школа, а святитель Иннокентий открыл еще славяно-русскую школу для всех сословий.

А вот жалованья при жизни он так и не дождался: решение о начислении ему содержания и удовлетворения некоторых его нужд пришло тогда, когда он уже ни в чем земном не нуждался — 27 ноября 1731 года владыка Иннокентий скончался.

Как только об этом доложили вице-губернатору Жолобову, он ту же отобрал не только все имущество владыки, но и часть монастырского, лишив братию не только возможности похоронить святителя Иннокентия, но даже и литургию совершать — за неимением вина. Только после настойчивой просьбы Жолобов выделил на погребение святителя триста рублей, запретив при этом впредь к нему обращаться.

Впрочем, кончилось это беззаконие для чиновника плачевно – ему по приговору уголовного суда в Петербурге отрубили голову.

А через 33 года после кончины святителя Иннокентия были обретены его мощи. В 1804 году по решению Синода они были торжественно при великом стечении народа крестным ходом перенесены в соборную Вознесенскую церковь, и в память об этом в Иркутске до 1920 года ежегодно совершался крестный ход.

В 1920-м в Вознесенской обители начались аресты, а в 1921-м мощи святителя Иннокентия были вскрыты для "медицинского освидетельствования", увезены в Москву и выставлены в музее Народного комиссариата здравоохранения с табличкой "Сибирская мумия". После закрытия выставки более 70 лет о местонахождении святыни достоверных сведений не было. Обнаружили ее только в 1990 году — в одном из подсобных помещений ярославской церкви Николы Надеина. Мощи святителя Иннокентия сначала перенесли ярославский Толгский монастырь, а оттуда поездом доставили в Иркутск.

А в 2005 году, когда праздновалось 200-летие обретения мощей Иннокентия Иркутского, в епархии возродилась деятельность братства его имени, которое в 1901-1920 годах издавало и распространяло духовную литературу, организовывало библиотеки, проводило беседы и чтения, а его благотворительный отдел содержал на свои средства богадельню для престарелых и бездомных и детскую бесплатную столовую, а в годы Первой мировой войны помогал беженцам.