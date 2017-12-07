Религиозные праздники 8 декабря

8 декабря православные верующие чтут память священномученика Климента, папы Римского, а католики отмечают Торжество Непорочного зачатия Девы Марии.

Священномученик Климент, папа Римский

Апостол от 70-ти, четвертый епископ Рима, Климент родился в очень знатной семье, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Разлученный в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей, как все римские юноши его круга получил блестящее образование, но, едва достигнув совершеннолетия, покинул Рим и отправился в Палестину, где встретил апостола Петра, принял от него крещение и стал одним из ближайших его учеников.

Сам Петр незадолго до своей мученической кончины рукоположил Климента во епископа, и примерно с 90 по 99 год он был епископом Рима. Его проповедь и личный пример приводили к вере во Христа множество римлян всех сословий. Все это кончилось гневом императора Трояна и ссылкой в Инкерманские каменоломни, неподалеку от Херсонеса Таврического.

Но он и там находил силы проповедовать, обращая ко Христу сотни язычников. Они даже вырубили в каменоломнях христианский храм. Слухи об этом дошли до императора, и по его приказу Климента бросили в море с якорем на шее.

По преданию, в начале 60-х годов IX века мощи священномученика чудесным образом появились на поверхности моря после соборной молитвы херсонесского духовенства и пришедших в город ученых проповедников — Кирилла и Мефодия. Они считали, что святой Климент покровительствует их миссионерской деятельности и просвещению славянских народов.

И действительно, когда через несколько лет братья приехали в Рим с переведенными на славянский язык богослужебными книгами, навстречу им вышел сам папа Адриан II, узнавший, что они привезли мощи апостола Климента. Во многом именно благодаря этому миссия моравских братьев закончилась удачно: славянские книги были освящены папой и в Риме впервые на богослужении наряду с латынью зазвучала славянская молитва.

А Киевский князь Владимир, крестившись в Херсонесе, привез в свой стольный город частицу мощей святого Климента и положил ее в Десятинной церкви — это была первая христианская святыня, попавшая на Русь.

Торжество Непорочного зачатия Девы Марии

Католический догмат, согласно которому Дева Мария, хоть и была зачата обычными людьми — Иоакимом и Анной, — но на нее не перешел первородный грех, был сформулирован как доктрина еще в XII веке, но отвергался многими богословами, включая святого Фому Аквинского, которые, хоть и верили в чистоту Девы Марии, усматривали в утверждении о благодатной защите ее от первородного греха во время зачатия противоречие с учением об искуплении Иисусом Христом всех людей.

Полемика на эту тему зашла так далеко, что в 1476 году папа Сикст IV был вынужден запретить оппонентам обвинять друг друга в ереси, а в 1617 году папа Павел V запретил вообще публично опровергать Непорочное зачатие. В 1661 году папа Александр VII закрепил всеобщее церковное почитание Непорочного зачатия специальной буллой. Но только в 1854 году папа Пий IX провозгласил его догматом католической церкви, в который "должно твердо и постоянно верить всем верным".

Праздник Непорочного зачатия имеет высший статус — торжества. Это один из главных католических праздников, посвященных Богородице. Во всех храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, а в некоторых странах это официальный государственный праздник.

В Испании в этот день по всей стране устраивают фестивали и шествия, в Мадриде на главной площади архиепископ устанавливает у подножия колонны со статуей Пресвятой Девы корзину белых роз и говорит проповедь. В Неаполе на площади Иисуса пожарные кладут цветы в руки статуи Мадонны. А в Риме кульминацией праздники становится всеобщее поклонение статуе Пресвятой Девы, которую устанавливают на площади и убирают венками. Освящает ее сам папа. И в тот же день на площади Навона торжественно открывается традиционный Рождественский базар.