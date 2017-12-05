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Религиозные праздники 6 декабря

12:0005.12.2017
(обновлено: 15:13 05.12.2017)
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6 декабря православные верующие чтут память святого благоверного князя Александра Невского, а католики празднуют День святого Николая.

Святой благоверный князь Александр Невский

Среди русских святых князей — воителей за Русскую землю первый, бесспорно, Александр Невский. Оригинал его жития, написанного в конце XIII — начале IV века до нас не дошел, в Четьи Минеи включен сильно переработанный и дополненный в XVI веке вариант. Но с самых ранних редакций житие Александра Невского — военная героическая повесть, ставящая образ святого князя в ряд не только с библейскими героями, но и с Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом.

Второй сын Переяславского князя (позже великого князя Киевского и Владимирского) Ярослава и Ростиславы (Феодосии), торопецкой княжны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава родился в Переяславле-Залесском в мае 1221 года, а уже в 1225-м прошел обряд посвящения в воины.

Александру было 11 лет, когда отец посадил их с братом Федором на княжение в Новгороде, а через 6 лет и вовсе уехал в Киев. Федор к тому времени уже умер и Александр остался полноправным князем и с тех пор постоянно воевал — то с литовцами, то со шведами, то с немцами, прославился победой над тевтонскими рыцарями на Чудском озере, после смерти отца получил у великого хана в Монголии ярлык на Киев и "всю Русскую землю".

В 1251 году к Александру Невскому в Новгород приехали два католических кардинала с буллой папы Иннокентия IV, предлагавшего князю, по примеру литовского князя Миндовга, перейти в католичество, тем самым обезопасив свои земли от тевтонцев, но получили ответ: "От вас учения не принимаем".

Через год в Орде Александр получил ярлык еще и на Владимирское княжение. И снова сражался с тевтонцами, литовцами, финнами…
Умер князь  в дороге, возвращаясь из очередной дипломатической поездки в Орду. Перед смертью принял схиму с именем Алексий.

Митрополит Кирилл возвестил народу во Владимире о его смерти словами: "Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце Русской земли", и все с плачем воскликнули: "Уже погибаем".

"Соблюдение Русской земли, — писал о нем знаменитый историк Сергей Соловьев, — от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского". Он был любимым князем духовенства. В летописном сказании говорится, что он "Богом рожден" и, побеждая везде, сам никем побежден не был.

Похоронили князя Александра в Рождественском монастыре Владимира. А в 1724 году по приказу Петра I мощи его торжественно перенесли в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь.

День святого Николая

Череда Рождественских праздников у католиков начинается со дня святого Николая. О его земной жизни известно, что родился он на территории современной Турции примерно в 270 году, с юности посвятил себя Богу, стал епископом города Миры Ликийские, во время Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на свою кафедру, в 325 году был участником первого Вселенского собора в Никее и скончался около 345 года.

Житие святителя Николая рассказывает о множестве его добрых дел: как он помогал бедным и обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки и еду в выставленные за дверь башмаки, как помогал бедным девушкам выйти замуж, дав денег на приданое.

В X веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая ученикам церковно-приходской школы стали раздавать сладости. Постепенно в Германии сложилась традиция вывешивать в домах в этот день башмаки или чулки, чтобы святой Николай положил туда детям подарки.

Традиция это быстро распространились по всей Европе, а святитель Николай Мирликийский стал прообразом Санта-Клауса (искажение голландской транскрипции имени святого). Правда, обычай дарить детям подарки в период Реформации, когда почитание святых не одобрялось, сместился на Рождество, и дарить их стали от имени Младенца Христа. Но во время Контрреформации снова вернулись к прежней традиции, хотя временем подарков остался Рождественский сочельник.

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