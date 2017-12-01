Религиозные праздники 2 декабря

2 декабря православные верующие чтут память преподобных Варлаама, Иоасафа и Авенира.

Преподобные Варлаам, Иоасаф и его отец Авенир

Авторство жития индийского царевича Иоасафа ("Повесть о Варлааме пустыннике и Иоасафе царевиче"), причисленного православной церковью к лику святых, согласно церковной традиции, принадлежит преподобному Иоанну Дамаскину, известнейшему христианскому писателю и богослову.

Житие повествует, что в Индии, в свое время принявшей христианство от апостола Фомы, правителю-язычнику Авениру, у которого долго не было детей, при родждении первенца было предсказано, что сын примет крещение, и, чтобы "обмануть судьбу", отец приказал выстроить для него отдельный дворец, чтобы максимально исключить вероятность того, что он услышит христианскую проповедь.

Но когда, повзрослев, юноша получил разрешение выходить за пределы своей резиденции и увидел, что существуют страдания, болезни, старость и смерть, это навело его на размышления о бессмысленности бытия, из которых его вывела встреча с христианским подвижником Варлаамом. Их общение закончилось тем, что монах крестил Иоасафа, и тот, преодолев все искушения, которыми отец пытался отвратить его от избранной веры, заняв со временем его место, восстановил в стране христианство, заново отстроил разрушенные церкви и даже отца своего перед его смертью обратил в свою веру.

Похоронив отца, Иоасаф ушел искать отшельническую келью Варлаама, нашел, стал его учеником, а когда старец умер, похоронил его и сам остался в его пещере, где через 35 лет и скончался.

Мощи обоих подвижников нашел преемник Иоасафа на престоле Варахия, перенес их в столицу и предал погребению в церкви, построенной Иоасафом.

Об индийских преподобных Варлааме и царевиче Иоасафе на Руси узнали из переведенной в XII веке с греческого языка повести, которая была популярнейшим чтением у всего христианского мира. Многие исследователи обращают внимание на схожесть истории Иоасафа-царевича с буддийскими сказаниями о Будде Шакьямуни.

Родившаяся как рассказ о благочестивом царевиче, эта повесть стала восприниматься как житие святых подвижников, а ее герои вошли в церковные календари многих христианских народов.

Изображения Варлаама и царевича Иоасафа часто присутствуют среди образов других преподобных в русских храмовых стенописях, начиная с XV века. Есть они и в иконах того же времени, в частности, на одной из икон-святцев новгородского Софийского собора конца XV века; беседа Варлаама и Иоасафа стала отдельным иконописным сюжетом.

Интерес к теме индийских преподобных в русской традиции то угасал, то вновь возрождался. Большую популярность история Варлаама и Иоасафа вновь приобрела в конце XVII века. В типографии при царском дворе даже было выпущено первое печатное издание повести о них, подготовленное известным придворным поэтом Симеоном Полоцким и проиллюстрированное гравюрой, выполненной Афанасием Трухменским по рисунку знаменитого изографа Симона Ушакова. Этот сюжет лег также в основу одной из первых пьес зарождавшегося русского театра. Интерес к теме возродил старший брат Петра I царь Федор Алексеевич, а затем поддержала его сестра, царевна Софья, в годы своего правления.

Преподобным стали посвящать храмы, а в иконостасах дворцовых церквей, выполненных в 1670-1680-х годах, в местном ряду размещали их иконы.