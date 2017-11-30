Религиозные праздники 1 декабря

1 декабря православные верующие празднуют Собор святых, в земле Эстонской просиявших.

Собор святых, в земле Эстонской просиявших

В этот день Русская православная церковь чтит память всех святых, чья жизнь была связана с Эстонией. Это и древние подвижники, и святые, прославленные во времена Российской империи, и новомученики и исповедники, пострадавшие в XX веке. Объединяет их не национальность — церковь не делит христиан на народности, — а то место, где они стяжали благодать Святого Духа и совершали свои подвиги.

Современные эстонцы по вероисповеданию лютеране, но семена христианства были принесены на эту землю в начале XI столетия, после Крещения Руси. Однако немногочисленное православное население подверглось гонениям, которые продолжались вплоть до Реформации, когда в XVI столетии в Эстонии утвердилось лютеранское вероисповедание. Но православие в Эстонии не исчезло, благодаря подвижничеству православных.

В Соборе эстонских святых 17 имен, и первое из них — благоверного князя Александра Невского, который в знаменитой битве на льду Чудского озера в апреле 1242 года защищал не только русские земли, но и православную веру. Поэтому Русская православная церковь чтит его как покровителя православия в Эстонии и всем Прибалтийском крае.

Мученическую смерть принял священник Никольского храма в Юрьеве (Тарту), уроженец этого города Исидор Юрьевский — 8 января 1472 года магистр Ливонского ордена повелел бросить его в реку Омовжу, воды которой отец Исидор освящал на Крещение. Его утопили вместе с 72 прихожанами, среди которых были и малые дети.

От гонений бежал из Юрьева преподобный Серапион, ставший в Спасо-Елеазаровском монастыре пламенным исповедником православной веры.

Прославленную Псково-Печерскую обитель основали в 1460-е годы тоже выходцы из эстонских земель – священник-миссионер Иоанн Шестник (преподобный Иона) и его жена (преподобная Васса Псково-Печерская). А игумен этого монастыря преподобномученик Корнилий проповедовал в эстонских землях и дошел до Нарвы.

В начале XVIII века принял смерть в Ревельском каземате священномученик митрополит Арсений (Мацеевич) — за протест против произвола, чинимого немецкой светской властью в отношении православной церкви.

Святой эстонской земли и праведный Иоанн Кронштадтский, чьими трудами, молитвами и пожертвованиями был возведен в Эстонии Свято-Успенский Пюхтицкий монастырь, а первыми монахинями его стали крестницы отца Иоанна.

В XX веке многие православные священники приняли мученическую смерть, пока в Эстонии до 1920 года была советская власть.

Епископ Рижской епархии Платон (Кульбуш) был зверски замучен красногвардейцами. Его арестовали в алтаре храма в Юрьеве. Вместе с ним были арестованы протоиерей Николай Бежаницкий, протоиерей Михаил Блейве и еще 15 человек. Их начали допрашивать 8 января1919 года, а расстреляли 14-го. Очевидец вспоминает: после того, как красные отступили из Тарту, "в подвале Дворянского кредитного банка лежали убитые, была гора трупов, окровавленных, с пробитыми черепами, на лицах у некоторых застыл ужас… Вынесли отца Николая Бежаницкого, пастора Хаана, отца Михаила Блейве. У последнего от лица ничего не осталось, так как разрывная пуля была выпущена в затылок… Одним из последних вынесли епископа Платона. Он был страшно изуродован, но персты были сложены для крестного знамения. На теле епископа обнаружили одиннадцать ран от штыка и четыре — от пуль".

А в 1937 году был расстрелян в Ленинграде уроженец Эстонии протоиерей Карп Эльбе.

Празднование Собору святых земли Эстонской установлено в 2002 году указом патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который в бытность свою архиепископом Таллинским и Нарвским, сам собирали жития мучеников, пострадавших в 1918-1919 годах. По его указу была написана и икона "Собор святых земли Эстонской", которая находится в таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.