Религиозные праздники 30 ноября

30 ноября православные верующие чтут память святителя Григория Неокесарийского, а мусульмане празднуют Рождение Пророка (Мавлид ан-Наби).

Святитель Григорий Неокесарийский

Потомок греческих переселенцев из Неокесарии, бывшей некогда столицей Понтийского царства, будущий великий христианский богослов родился в семье богатых язычников, не жалевших средств на образование сына. Закончив школу грамматики, он по желанию матери поступил в школу риторов, но учиться дальше на философа не захотел и решил было заняться юриспруденцией, но, сопровождая семью сестры в Кесарию Палестинскую, захотел послушать там лекции знаменитого христианского пресвитера Оригена, и обаяние его личности заставило юношу забыть все прежние планы и стать его учеником.

Впоследствии святитель так писал о своем наставнике: "Этот человек получил от Бога величайший дар — быть переводчиком слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как Бог Сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут уразуметь". Восемь лет учился Григорий у Оригена и принял от него крещение.

Вернувшись в Неокесарию, он отказался от службы в миру, к которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане, удалился в пустыню и хотел остаться там в посте и молитве до конца своих дней. Но епископ каппадокийского города Амасии, узнав о его подвижнической жизни, решил поставить его епископом Неокесарийским. Григорий попытался было скрыться от посланцев епископа, и тогда епископ Федим рукоположил его заочно, прося Бога, чтобы Он Сам осветил необычную хиротонию.

Около 245 года, после того как над ним были совершены также все положенные священнодействия, новый епископ Неокесарийской Григорий принял свой сан как послушание.

Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, исцеляя больных, помогая нуждающимся, разрешая ссоры и жалобы. О силе его слова свидетельствует святитель Григорий Нисский: "Слушавших слово его сперва было малое число; но прежде, нежели окончился день и зашло солнце, столько присоединилось их к первому собранию, что множества уверовавших достаточно было, чтобы составить народ. Утром опять появляется народ у дверей, вместе с ними жены и дети, и преклонные летами и страждущие от демонов или от какого другого недуга. И он, стоя в середине, уделял силой Святого Духа каждому из собравшихся то, что соответствовало его нуждам: проповедовал, рассуждал, увещевал, учил, исцелял".

По преданию, проповедь святителя Григория имела такое воздействие, что если до него в городе было не более 17 христиан, то в конце жизни, когда он искал, не остался ли еще кто-либо чуждым вере, таких набралось не более 17 человек.

Во время гонения императора Деция (250-е годы) епископ Григорий скрывался в горах, а вернувшись по окончании гонения, "повсюду учредил некоторое прибавление в богослужении, узаконив (совершать) торжественные праздники в честь пострадавших за веру. Останки мучеников были распределены по различным местам, и народ, собираясь ежегодно в определенные времена, веселился, празднуя в честь мучеников".

Умер святитель Григорий Неокесарийский около 275 года, а уже с V века его стали именовать Чудотворцем. Влияние его на религиозную жизнь засвидетельствовал Василий Великий, который сообщает, в частности, что неокесарийцы до 2-й половины IV века "не прибавляли ни действия, ни слова, ни таинственного какого-либо знака сверх тех, какие он оставил". По словам святителя Василия, место Григория Чудотворца — среди апостолов и пророков, ибо он "ходил в едином с ними Духе, во все время жизни шествовал по стопам святых, во все дни свои тщательно преуспевал в жизни евангельской… подобно какому-то светозарному великому светилу озарял Церковь Божию".

Почитание святого Григория Неокесарийского началось в IV веке. Мощи его изначально хранились в Неокесарии, а теперь их частицы есть в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Греции, на Афоне, в Лиссабоне, Риме и в Москве, в посвященном ему храме на Большой Полянке, построенном царским духовником Андреем Савиновым Постниковым в XVII веке.

Рождение Пророка (Мавлид ан-Наби)

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мусульмане всего мира празднуют Рождение пророка Мухаммеда. Его стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама, а поскольку точная дата рождения пророка неизвестна, Мавлид был приурочен ко дню его смерти (12-му числу месяца Раби аль-Авваль), что накладывает отпечаток на характер торжества.

Пророк Мухаммед родился около 570 года в Аравии, в городе Мекке, в доме своей матери, недалеко от храма Каабы. Он рано остался сиротой, с детства ему приходилось трудиться, чтобы не быть лишним ртом у родственников. Став юношей, Мухаммед прославился своей честностью, доброжелательностью и надежностью во всех делах, которыми занимался. Эти качества обратили на него внимание богатой вдовы Хадиджи, которая вскоре стала его женой.

После многолетних духовных поисков и молитв в ночь на 27 число месяца Рамадана 610 года Мухаммед узнал, что он избран посланником Аллаха и призван нести людям новую религию — ислам.

Он проповедовал всего 22 года, и за эти годы ислам стал религией значительной части Аравии и вышел за ее пределы. А через 60 лет после смерти пророка он распространился от Испании до Китая и стал мировой религией.

Жизнь пророка Мухаммеда считается руководством для каждого мусульманина: Коран содержит общие принципы, составляющие фундамент ислама, а это — пример жизни по законам ислама, которым должны руководствоваться мусульмане во все века. Поэтому каждый, кто считает себя мусульманином, должен хорошо знать жизнеописание пророка.

Обычно Мавлид ан-наби справляют скромно, но с благочестием и воодушевлением. Считается, что тот дом, где читают Салават (молитвы о пророке) и мавлиды, очищается и освящается. И каждый присутствующий при совместном поминании благородных деяний пророка и возвеличивании Всевышнего получает сауаб – небесную награду и на Судном дне обязательно получит помощь от самого Мухаммеда.

Ежегодно везде, где есть мусульманские общины, в этот день проходят поэтические встречи, конкурсы и концерты.

А самым благочестивым делом во время празднования Дня рождения пророка может стать посещение его могилы в Медине и совершение молитвы в его мечети. А те, кому это не удается, читают молитвы, посвященные Мухаммеду, в мечети и дома.