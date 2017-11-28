РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 29 ноября

12:0028.11.2017
(обновлено: 12:43 28.11.2017)
0280
29 ноября православные верующие чтут память апостола и евангелиста Матфея.

Апостол и евангелист Матфей

Левий Матфей — один из 12 учеников Иисуса Христа, упомянутый в числе первых апостолов в Евангелиях от Матфея (10:3), от Марка (3:18) и от Луки (6:15). В Евангелии от Матфея он назван "Матфеем мытарем", возможно по смирению автора — ведь иудеи презирали мытарей, а Евангелия от Марка (2:14) и от Луки (5:27-29) сообщают о призвании Левия Матфея, сидевшего "у сбора пошлин".

Современные же комментаторы обращают внимание на то, что именно автор Евангелия от Матфея уделяет особое внимание денежным терминам: подать в две драхмы — дидрахма (17:24); монета в четыре драхмы — статир (17:27); талант (18:24); и лишь он один сообщает об уплате Иисусом подати на храм (17:24). По их мнению, эти детали мог заметить только сборщик податей.

Согласно церковной традиции, Матфей, он же Левий, был братом другого апостола, Иакова. Их отца звали Алфей, братья жили в галилейском городке Капернауме,  расположенном на дороге, связывавшей средиземноморский порт Кесарию и столицу Сирии Дамаск. На таких дорогах с проезжих купцов взимались пошлины. Матфей служил как раз на такой таможне.

Разумеется, таможенная служба давала немалые возможности собирать деньги не только в казну, но и в свой карман. К тому же мытари служили римским оккупантам. Неудивительно, что выражение "мытари и грешники" стало своего рода присловьем, что и отражено в Евангелии: мытари были обеспеченными и влиятельными, но презираемыми людьми. Имя Левий звучит резким контрастом с такой работой: оно напоминает о Левии, сыне Иакова, потомки которого были священниками и левитами — людьми, постоянно служившими Богу. Родители, давая такое имя сыну, наверное, желали ему именно такой судьбы, но он пошел по другому пути.

Что мог он думать, видя, как мимо него проходит знаменитый пророк, о котором говорят все окружающие? С мытарями брезговали общаться люди простого звания, а тут — великий праведник! Конечно же, Он не захочет даже взгляда бросить на погрязшего в коррупции чиновника, который пересчитывает отнятые у честных людей монеты с портретом чужеземного императора…

Но Христос не поставил никаких условий, ни в чем его не упрекнул, сказал только: "следуй за Мною". И Матфей последовал, раз и навсегда, бросив и доходное место, и, может быть, даже весь свой дневной сбор.

По преданию, после Вознесения Христа он проповедовал сначала в Палестине, где, по свидетельству историка Евсевия и других христианских авторов, через 8 лет Матфей написал Евангелие, адресованное уверовавшим евреям (по одной из версий, используя записи апостола Филиппа, которые тот делал еще при жизни Иисуса), и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык его перевел либо апостол Иаков, либо Иоанн Богослов.

После этого, согласно церковной традиции, он обошел с проповедью Сирию, Мидию, Персию, возможно, побывал и в Индии и закончил свой апостольский труд мученической кончиной в Эфиопии. Впрочем, по другим источникам, его мученическая кончина случилась в малоазийском городе Иераполе, который известен сегодня туристам, посещающим в Турции кальциевые источники Памук-Кале. Однако исторических свидетельств о нем чрезвычайно мало.

Во II веке Пантен нашел Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, у христиан Индии, а подлинник, согласно свидетельству блаженного Иеронима Стридонского, хранился в Кесарийской библиотеке, устроенной в III веке мучеником Памфилом. Но этот еврейский (арамейский) текст был утерян, и в канон Нового Завета включен древний греческий перевод, упомянутый у Климента Римского, Игнатия Антиохийского и других христианских писателей древности.

Современные исследователи называют Евангелие от Матфея "хрестоматией", "учительским Евангелием", и обращают внимание на то, что Матфей был великим систематизатром: он собирал в одном месте все, что знал об учении Христа по тому или другому вопросу.

Кроме того, он учитывает особенности современной ему аудитории, из которой лишь немногие могли иметь книги, а остальным нужно было их пересказывать, а для этого — запоминать. И Матфей так располагает материал, чтобы его легче было усвоить и запомнить.  Возможно, именно по этой причине ранняя церковь использовала его больше, чем остальные три.

Мощи апостола Матфея хранятся в храме Сан-Маттео в Салерно (Италия). Своим покровителем его традиционно считают таможенники и финансисты, хотя мало кто из них способен, следуя его примеру, в одночасье бросить доходное место, оставить все и пойти за Христом, как сделал это Левий Матфей, сын Алфеев, навсегда обессмертив тем свое имя.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена