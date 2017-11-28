Религиозные праздники 29 ноября

29 ноября православные верующие чтут память апостола и евангелиста Матфея.

Апостол и евангелист Матфей

Левий Матфей — один из 12 учеников Иисуса Христа, упомянутый в числе первых апостолов в Евангелиях от Матфея (10:3), от Марка (3:18) и от Луки (6:15). В Евангелии от Матфея он назван "Матфеем мытарем", возможно по смирению автора — ведь иудеи презирали мытарей, а Евангелия от Марка (2:14) и от Луки (5:27-29) сообщают о призвании Левия Матфея, сидевшего "у сбора пошлин".

Современные же комментаторы обращают внимание на то, что именно автор Евангелия от Матфея уделяет особое внимание денежным терминам: подать в две драхмы — дидрахма (17:24); монета в четыре драхмы — статир (17:27); талант (18:24); и лишь он один сообщает об уплате Иисусом подати на храм (17:24). По их мнению, эти детали мог заметить только сборщик податей.

Согласно церковной традиции, Матфей, он же Левий, был братом другого апостола, Иакова. Их отца звали Алфей, братья жили в галилейском городке Капернауме, расположенном на дороге, связывавшей средиземноморский порт Кесарию и столицу Сирии Дамаск. На таких дорогах с проезжих купцов взимались пошлины. Матфей служил как раз на такой таможне.

Разумеется, таможенная служба давала немалые возможности собирать деньги не только в казну, но и в свой карман. К тому же мытари служили римским оккупантам. Неудивительно, что выражение "мытари и грешники" стало своего рода присловьем, что и отражено в Евангелии: мытари были обеспеченными и влиятельными, но презираемыми людьми. Имя Левий звучит резким контрастом с такой работой: оно напоминает о Левии, сыне Иакова, потомки которого были священниками и левитами — людьми, постоянно служившими Богу. Родители, давая такое имя сыну, наверное, желали ему именно такой судьбы, но он пошел по другому пути.

Что мог он думать, видя, как мимо него проходит знаменитый пророк, о котором говорят все окружающие? С мытарями брезговали общаться люди простого звания, а тут — великий праведник! Конечно же, Он не захочет даже взгляда бросить на погрязшего в коррупции чиновника, который пересчитывает отнятые у честных людей монеты с портретом чужеземного императора…

Но Христос не поставил никаких условий, ни в чем его не упрекнул, сказал только: "следуй за Мною". И Матфей последовал, раз и навсегда, бросив и доходное место, и, может быть, даже весь свой дневной сбор.

По преданию, после Вознесения Христа он проповедовал сначала в Палестине, где, по свидетельству историка Евсевия и других христианских авторов, через 8 лет Матфей написал Евангелие, адресованное уверовавшим евреям (по одной из версий, используя записи апостола Филиппа, которые тот делал еще при жизни Иисуса), и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык его перевел либо апостол Иаков, либо Иоанн Богослов.

После этого, согласно церковной традиции, он обошел с проповедью Сирию, Мидию, Персию, возможно, побывал и в Индии и закончил свой апостольский труд мученической кончиной в Эфиопии. Впрочем, по другим источникам, его мученическая кончина случилась в малоазийском городе Иераполе, который известен сегодня туристам, посещающим в Турции кальциевые источники Памук-Кале. Однако исторических свидетельств о нем чрезвычайно мало.

Во II веке Пантен нашел Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, у христиан Индии, а подлинник, согласно свидетельству блаженного Иеронима Стридонского, хранился в Кесарийской библиотеке, устроенной в III веке мучеником Памфилом. Но этот еврейский (арамейский) текст был утерян, и в канон Нового Завета включен древний греческий перевод, упомянутый у Климента Римского, Игнатия Антиохийского и других христианских писателей древности.

Современные исследователи называют Евангелие от Матфея "хрестоматией", "учительским Евангелием", и обращают внимание на то, что Матфей был великим систематизатром: он собирал в одном месте все, что знал об учении Христа по тому или другому вопросу.

Кроме того, он учитывает особенности современной ему аудитории, из которой лишь немногие могли иметь книги, а остальным нужно было их пересказывать, а для этого — запоминать. И Матфей так располагает материал, чтобы его легче было усвоить и запомнить. Возможно, именно по этой причине ранняя церковь использовала его больше, чем остальные три.

Мощи апостола Матфея хранятся в храме Сан-Маттео в Салерно (Италия). Своим покровителем его традиционно считают таможенники и финансисты, хотя мало кто из них способен, следуя его примеру, в одночасье бросить доходное место, оставить все и пойти за Христом, как сделал это Левий Матфей, сын Алфеев, навсегда обессмертив тем свое имя.