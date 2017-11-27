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Религиозные праздники 28 ноября

12:0027.11.2017
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28 ноября у православных верующих начинается Рождественский (Филиппов) пост.

Начало Рождественского поста

Рождественский (Филиппов) пост установлен в православной церкви в преддверии Рождества Христова для того, чтобы верующие, очистив себя покаянием, молитвой и постом, с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и кроме обычных даров и жертв, принести Ему чистое сердце и желание следовать Его учению.

В исторических источниках Рождественский пост упоминается с IV века. Первоначально он длился 5 дней, потом 7 и даже 21 день и наконец 40 дней — как Великий пост, что и было закреплено реформой 1166 года, когда по решению Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга Рождественский пост для всех православных христиан "византийского обряда" стал сорокадневным — с 28 ноября по 6 января по новому стилю.

По словам святителя Иоанна Златоуста, "ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления".
А вот что писал о Рождественском посте митрополит Сурожский Антоний (Блум):

"Мы почти неспособны распахнуть благодати свое сердце; решимость воли изменяет нам; у нас не хватает смелости идти тем путем, который мы сами избрали… Сейчас наступает время поста и собранности, которое приведет нас и поставит лицом к лицу перед Богом, пришедшим во плоти, чтобы спасти нас… Будем ли мы, как приглашенные на брачный пир царского сына, которые отказались прийти: один — потому что купил поле; он хотел стать землевладельцем, но земля поработила его; или другой, у которого было дело на земле, и ему некогда было отвлечься от своих занятий ради Бога, ради того, чтобы побыть с Ним; или как тот, который нашел себе жену по сердцу, и в его сердце не оказалось места, чтобы разделить радость царственного жениха. Притча эта будет читаться в конце Рождественского поста, перед самым приходом Спасителя, и как мы к ней подготовимся? Будем копить дальше и дальше, не принося плода?

Пост не означает, что нужно еще настойчивее, чем обычно, попрошайничать у Бога… Пост — это время, когда мы должны встать перед лицом суда Божия, вслушаться в голос своей совести: как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у церкви молитве, поклонению и послушанию Божиим заповедям?

И отнесемся также более внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу".

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