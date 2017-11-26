Религиозные праздники 27 ноября

27 ноября православные верующие чтут память апостола Филиппа.

Апостол Филипп

Филипп, как сообщает Евангелие от Иоанна, был родом из Вифсаиды, как Андрей и Петр, и был призван Иисусом Христом сразу после них. Евсевий Кесарийский приводит сообщение Климента Александрийского о том, что Филипп к тому времени был женат и имел дочерей. Согласно церковной традиции, он был неплохо образован, знал греческий язык и первым из учеников стал записывать слова Учителя — потом его записи использовал евангелист Матфей.

После Вознесения Христа апостол Филипп проповедовал сначала в Галилее, потом в Греции, среди переселившихся туда иудеев, и поставил им епископа – Наркисса, причисленного потом к лику святых.

Из Эллады он отправился в Парфы, потом в город Азот, а оттуда — в Иераполис Сирийский, где подстрекаемые фарисеями иудеи сначала хотели было его убить и даже подожгли дом, где он остановился, но потом приняли от него крещение.

Апостол Филипп прошел с проповедью Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, где его и побивали камнями, и заточали в темницы, и изгоняли из селений. Наконец в Иераполисе Фригийском, где в храме, посвященном змеям, предметом поклонения была огромная ядовитая змея, он убил этот живой фетиш и исцелил от укуса жену правителя города, за что вместе с сопровождавшими его сестрой и апостолом Варфоломеем был схвачен и распят у стены храма. По преданию, произошло это в 64 году. Останки святого похоронили там же, на месте казни.

А в 2011 году во время раскопок на месте древнего Иераполиса (в области Денизли в Турции), входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, международная археологическая экспедиция под руководством профессора Франческо Андрия среди развалин древнего храма обнаружила гробницу апостола Филиппа.

В Русской православной церкви в день памяти святого апостола Филиппа происходит заговенье на Рождественский пост, который поэтому называют также Филипповым. В православной аскетической традиции заговенье — последний день перед многодневным постом, когда разрешено есть скоромную пищу.