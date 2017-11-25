Религиозные праздники 26 ноября

26 ноября православные верующие чтут память святителя Иоанна Златоуста, католики празднуют Торжество Христа Царя, а лютеране поминают усопших.

Святитель Иоанн Златоуст

Один из трех самых почитаемых православной церковью Вселенских святителей и учителей — наряду с Василием Великим и Григорием Богословом, – Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 347 года.

Его отец умер вскоре после рождения сына, и воспитывала его мать, которая, овдовев совсем юной — ей не было и 20 лет — не стала больше выходить замуж и посвятила себя сыну. Он учился у лучших философов и риторов Антиохии, в 18 лет отправился доучиваться в Афины, а вернувшись, принял крещение и через три года был рукоположен во чтеца и стал учеником пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского, написавшего толкования почти на все книги Библии.

После кончины матери Иоанна принял монашеский постриг и четыре года провел в пустыне, причем два из них в полном безмолвии в пещере. Но такая суровая аскеза оказалась ему не по силам — он заболел и вынужден был вернуться в Антиохию, где его вскоре рукоположили сначала в диакона, а потом в священника.

Последовавшие за тем двенадцать лет священства в Антиохии были, быть может, самыми счастливыми в его жизни. Пресвитер Иоанн ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем в храме каждый день кормили до трех тысяч дев и вдовиц, не считая больных, странников и заключенных. Он оказался блестящим проповедником, за что и получил от паствы прозвище Златоуст. Двенадцать лет он дважды в неделю, а то и ежедневно, проповедовал в храме. В этот период он написал толкования на Священное Писание и множество бесед на отдельные библейские тексты, поучений на праздники, похвальных слов святым и апологетических текстов.

Его рассуждения об устройстве человеческих взаимоотношений, о христианской семье, воспитании детей, молитве домашней и общественной, значении приходского храма, об обязанности заботиться об общем благе, христианской взаимопомощи и благотворительности стали классикой христианской литературы. Скоро во всем христианском мире гремела слава Иоанна Златоуста.

Поэтому в 397 году именно его возвели на освободившуюся Константинопольскую кафедру. Святителю Иоанну было тогда чуть больше 50 лет.

Он начал с духовного совершенствования священства и примирения враждующих епископов, а средства, предназначенные для архиепископа, тратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Он писал богослужебные тексты — даже составил свой чин литургии, посылал опытных проповедников к кельтам, скифам, славянам и готам, боролся с ересями, поставил епископа для церкви Боспора, находившейся в Крыму.

Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя сурового обличителя, что навлекло на него гнев императрицы Евдоксии, жены императора Аркадия. С помощью Александрийского архиепископа Феофила, объединившего недовольных Иоанном епископов, императрица в 403 году собрала так называемый "собор при Дубе", который осудил его по мелочным и ложным обвинениям, главным из которых было "оскорбление императрицы". За это Иоанна приговорили низложить и предать казни. Но император заменил казнь изгнанием.

В марте 404 года приговор был утвержден, а в октябре императрица Евдоксия скончалась. Даже язычники усмотрели в этом небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия.

Иоанн же, находясь в ссылке в Армении, продолжал утешать, наставлять и поддерживать своих последователей — за два года он написал множество писем епископам Азии, Африки и Европы и своим друзьям в Константинополеим (их сохранилось 245).

С зимы 406 года болезнь приковала его к постели. Но враги его не унимались: из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питиунт (Пицунду в Абхазии). Но по дороге, в городе Команы, где за сто лет до этого принял смерть за Христа великомученик Василиск, силы оставили святителя и 14 сентября 407 года он скончался. Там его и похоронили.

Но уже в 438 году, при сыне императрицы Евдоксии, императоре Феодосии II, мощи святого Иоанна Златоуста перенесли в Константинополь.

В 1204 году крестоносцы вывезли их в Рим и только 26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, их вернули Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова, и теперь они хранятся в соборе святого Георгия в Фанаре (Стамбул).

Святителя Иоанна Богослова почитают не только православные, но и католики — в 1568 году папа Пий V причислил его вместе с Василием Великим, Григорием Богословом и Афанасием Великим к Учителям церкви.

Торжество Христа Царя

Этот праздник, ежегодно отмечаемый католической и некоторыми протестантскими церквями в последнее воскресенье литургического года, имеет высший в иерархии католических праздников статус торжества.

Это один из самых молодых католических праздников — он был установлен папой Пием XI 11 декабря 1925 года, и смысл его — в почитании Христа как Царя Вселенной.

Царский титул многократно упомянут в Новом Завете: "Царство Мое не от мира сего" (Ин. 18:36), "Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков" (1 Тим. 1:17), "Царь царей и Господь господствующих" (Отк. 19:16). И целью установления праздника было в обстановке воцаряющегося в обществе секуляризма поднять авторитет церкви в и подчеркнуть неразрывную связь между ней и Христом.

Первоначально датой праздника было последнее воскресенье октября. Но в 1969 году в ходе реформы литургического календаря он был передвинут на последнее воскресенье перед началом Адвента — подготовки к Рождеству.

День поминовения усопших у лютеран

В Германии в последнее воскресенье перед Адвентом отмечается Totensonntag (воскресенье мертвых) или Ewikgeitssontag (воскресенье вечности) — день поминовения усопших.

В 1816 году по инициативе короля Пруссии Фридриха Вильгельма III был принят закон, по которому все лютеранские церкви на территории Пруссии должны были отмечать последнее воскресенье перед Адвентом как мемориальный день, посвященный памяти всех умерших.

Примеру Пруссии последовали лютеранские церкви и других германских земель — он получил официальный статус везде, кроме Гамбурга. В некоторых землях в этот день даже запрещено включать музыку в общественных местах.