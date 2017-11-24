Религиозные праздники 25 ноября

25 ноября православные верующие чтут память святителя Иоанна Милостивого.

Святитель Иоанн Милостивый

Сын Кипрского губернатора Епифания, Иоанн, рано овдовев, вел настолько аскетическую жизнь, что, не будучи ни монахом, ни клириком, был в 610 году всенародно избран Александрийским патриархом, и император Ираклий это избрание утвердил.

Первое, что сделал Иоанн, став главой Александрийской церкви — провел перепись всех нищих, которых оказалось свыше семи тысяч человек, и ежедневно их кормил за свой счет. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал обиженным, раздавал милостыню; а три раза в неделю посещал больницы — напутствовал умирающих, совершал заупокойную литургию.

В то время император Ираклий вел тяжелую войну с персидским царем Хозроем II. Персы разграбили и сожгли Иерусалим, захватив множество пленных. Святой Патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для их выкупа.

Незадолго до кончины святой Иоанн вынужден был по болезни оставить свою кафедру и удалиться на Кипр. Он умер в своем родном городе Амафунте, около 619 года.

Первое житие святителя Иоанна было написано уже в VII веке его современником Леонтием Неаполитанским. Мощи святого сперва хранились в Константинополе. В 1249 году часть их была перевезена в Венецию, а другую часть в 1489 году султан Баязид II подарил королю Венгерскому Матвею Корвину — так она попала в Будапешт, а оттуда — в Братиславу, где ныне хранится в Мартиновском соборе. Частицы мощей святителя Иоанна Милостивого есть также в нескольких афонских монастырях.