Религиозные праздники 22 ноября

22 ноября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Икона Божией Матери "Скоропослушница"

Этот образ, написанный в X-XI веках, хранится на Афоне в греческом Дохиарском монастыре. По монастырскому преданию, в 1664 году из-за небрежного обращения с этой иконой был поражен слепотой, но после покаяния полностью исцелен келарь обители Нил. Когда он в раскаянии тихо плакал у иконы, послышался голос:

"Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я — их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться "Скоропослушницей", потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое".

В Россию списки иконы стали поступать с Афона в XIX веке. Они всюду пользовались большой любовью и многие почитались чудотворными.

Московский список "Скоропослушницы" был привезен с Афона в 1887 году и помещен в Афонской часовне в честь святого великомученика Пантелеимона у Никольских ворот Китай-города.

В 1902 году честь этой иконы освящен храм на Ходынском поле.

Лютиковский список, по преданию, прислал в 1872 году на родину крестьянин села Троицкое Александр Фролов, отправившийся на Афон, чтобы принять там постриг. Он просил поставить икону в храме, а деньги для оплаты работы иконописца выслать ему. Но в маленьком деревенском храме нужной суммы не оказалось, и икону решили передать в Троицкий Лютиков монастырь (неподалеку от Перемышля на берегу реки Оки). В храмовый праздник "Скоропослушница" была внесена в обитель, и там начали исцеляться люди.

Петербургский список — "Невская Скоропослушница" — по преданию, был написан таким "по сонному видению иноку Святой Горы". Он был привезен из русского Пантелеимонового монастыря на Афоне и хранился в часовне на углу Мытнинской и 2-й Рождественской улиц, освященной в 1879 году. В 1885 году часовня сгорела, но список иконы "Скоропослушница" чудесным образом уцелел. Восстановленная часовня с иконой, получившей после этого случая известность, перешла к Православному Палестинскому обществу. В 1913 году вместо часовни в присутствии Великой княгини Елизаветы Федорвны, председательницы Палестинского общества, был заложен Николо-Барградский храм. В этом храме образ хранился до уничтожения церкви в 1932 году.

Петербуржцы почитали его чудотворным. До 1958 года он находился во Владимирском соборе. В блокаду "Невскую Скоропослушницу" считали хранительницей города. Теперь она находится в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Елеонский список Афонская обитель Дохиар принесла в 1938 году в дар Русской духовной миссии в Иерусалиме. Сейчас он хранится в правом приделе Спасо-Вознесенского храма Елеонской женской обители.