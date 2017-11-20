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Религиозные праздники 21 ноября

12:0020.11.2017
(обновлено: 12:07 20.11.2017)
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21 ноября православные верующие празднуют Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднование Собора Архистратига Михаила было установлено в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе (за несколько лет до Первого Вселенского собора), который осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание.

Святой Епифаний Кипрский в книге "О ересях" так описывает это суеверие: "Учение их об ангелах сводилось к следующему: семь ангелов создали мир и все, что в мире. Творение человека произошло так: ангелы, собравшись вместе, замыслили и сообща создали человека, по подобию приникшего свыше светлого образа… Но, когда был сотворен человек, ангелы по бессилию своему не могли довершить его творение. Человек, лежал на земле и был принижен на подобие пресмыкающегося червя до тех пор, пока Всевышняя Сила, приникнув и умилосердившись, ради собственного Своего образа и вида, из милости послала искру Своей силы и таким образом ею восстановила и оживотворила человека. Эта искра — душа человека, которой непременно должно спастись".

В противовес этим домыслам, церковная традиция почитает архангела Михаила как главу, архистратига святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закона. Образ архангела — покровителя и соратника "воинствующей Церкви", то есть всех верных Богу, выступающих против сил зла, присутствует в ней с апостольских времен (Иуд.1:9).

Изображение архангела, начиная с IX века, неизменно присутствовало на боевых знаменах.

По значению слова, Михаил (евр. — "Никто как Бог") — ангел, обладающий необыкновенною, беспримерною духовною силою. У пророка  Даниила он предстает защитником и покровителем Иудейского народа (Дан. 10:13,21; 12:1). В откровении Иоанна Богослова он изображен защитником христиан и низложителем дракона с его ангелами: "была война на небе; Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и низвержен был великий дракон, змий древний, называемый диаволом и сатаною, с его ангелами на землю"; тогда в злобе своей он начал вредить Церкви Христовой и продолжает вести брань со святыми (Апок. 12:1-17); но, в утешение верующим в Откровении говорится, что эта исконная борьба с врагом нашего спасения окончится совершенною победою Агнца (Апок. 19; 20), и в борьбе с змием мы имеем высших защитников и покровителей, во главе со святым Архангелом Михаилом.

Почитание Архангела Михаила в православной церкви восходит к самым древним временам. На Руси Архангел Михаил почитался, прежде всего, как небесный воин, возглавляющий Господне воинство, при появлении которого вся нечистая сила прячется или вовсе проваливается под землю.

На православных иконах Архангел Михаил изображается в латах, с пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует собою зло. Он стоит во вратах рая, не давая войти в него тем, кто к этому не готов. И еще он изображается на тех вратах иконостаса, через которые духовенство выходит из алтаря.

В еврейской традиции, Михаэль — один из четырех ангелов, стоящих перед престолом Божиим и охраняющих четыре стороны света.

В Коране он именуется Микаилом, имеет изумрудно-зеленые крылья и находится на седьмом небе, на границе моря, переполненного бесчисленным количеством ангелов. В исламе Микаил — один из четырех высших ангелов. Он раздает творениям Аллаха пропитание и управляет ветрами и облаками.

На Руси почитание Архистратига Михаила началось с самого ее крещения: в древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. С ним связано множество русских топонимов (это и город Архангельск, и многочисленные села Архангельские), Михаило-Архангельские монастыри, соборы и церкви стоят по всей стране, и храм-усыпальница русских царей в Кремле посвящен ему. И первый Романов, избранный после Смуты в 1613 году на царский престол был крещен во имя Архистратига Небесного Воинства.

В 1988 году, когда отмечалось 1000-летие Крещения Руси, первым приходским храмом в Москве, который советское правительство вернуло церкви, стал храм в честь Архистратига Михаила в Тропарево.

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