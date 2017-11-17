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Религиозные праздники 18 ноября

12:0017.11.2017
(обновлено: 12:09 17.11.2017)
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18 ноября православные верующие чтут память святителя Ионы Новгородского.

Святитель Иона Новгородский

Те тринадцать лет, которые святитель Иона был архиепископом Новгородским, стали последним в истории этой республики периодом, когда ей управлял всенародно выбранный православный архипастырь.

Жизнь Господина Великого Новгорода порой представляется воплощенной идиллией: весь город — одна церковная община, все горожане — братья и сестры во Христе, вся жизнь проникнута духом православия, все живут по заповедям, решают все сообща на вече, где Vox populi, vox Dei. И все их успехи — милость Божия, а неудачи и бедствия — вразумление и наказание за грехи. И в бой с захватчиками они идут с кличем "Умрем за Святую Софию!" И на поле брани умирают не за какие-то там общественно-государственные институты, а за Божию правду.

А между тем в этой республике почти сто лет шла чуть ли не гражданская война – только в начале XV века в городе произошло более 20 кровавых столкновений.

Да и предшественники Ионы на Новгородской кафедре далеко не всегда оказывались на высоте. Когда архиерея не рукополагают, а просто выбирают из тех, кто под рукой, и выбранный не порывает с миром, а продолжает заниматься прежними делами, когда монахи вместо того, чтобы отойти от мирской суеты и молиться оказываются в самой гуще городской жизни да еще вовсю занимаются торговлей, не брезгуя и ростовщичеством, когда духовенство готово терпеливо прощать своей пастве любые отступления от православных канонов, потому что и само по ним не живет, трудно ожидать от него истинного духовного руководства.

В этих условиях избрание на Новгородскую кафедру в 1458 году игумена Отенской пустыни Ионы кажется настоящим чудом. Это был совершенно иной человек — истинный инок. Большая часть его жизни прошла в монастыре в 50 верстах от Новгорода. По духу близкий Московскому митрополиту Ионе он, став архиепископом, сделал все возможное, чтобы сохранить мир с Москвой, что было совсем не просто, поскольку новгородское боярство своими интригами и тайными переговорами с польским королем и великим князем литовским  Казимиром то и дело ставило хрупким мир с Москвой под угрозу.

Святитель Иона выдал основателю Соловецкого монастыря Зосиме благословенную грамоту, отдав новой обители весь Соловецкий остров. А Марфа Посадница, вдова посадника Исаакия Борецкого, возглавившая пролитовскую боярскую партию, чуть не взашей выгнала преподобного Зосиму, приехавшего в Новгород искать защиты от боярских людей, не дававших монахам ловить рыбу в озерах и грозивших вообще разорить монастырь, а братию разогнать.

А не успел святитель Иона в 1470 году скончаться, как в Новгород немедленно прибыл посланец польского короля и великого князя литовского Казимира IV, и кандидат на должность архиепископа отправился за благословением не в Москву, а в Киев. Бояре "литовской партии" уже строили планы женитьбы киевского князя Михаила из обрусевших потомков литовского князя Гедимина на Марфе Борецкой и вхождения Новгорода в Великое княжество Литовское. И это всего через каких-то двадцать лет после того как в Москве отвергли Флорентийскую унию, низложили поставленного Константинопольским патриархом митрополита Исидора и собором русских епископов впервые без участия Константинополя избрали Московского митрополита.

Кончилось все тем, что действия новгородцев были объявлены изменой делу православия: в условиях незавершенного объединения, когда единство русских поддерживалось именно приверженностью одной вере, великий князь Московский пытался воздействовать на новгородцев через митрополита Московского, увещавшего Новгород, "отпавший от истинной веры". А когда это не подействовало, судьба города была предрешена.

Святителя же Иону меньше чем через сто лет после его кончины на Макарьевском соборе 1549 года причислили к лику святых.

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