Религиозные праздники 17 ноября

17 ноября православные верующие чтут память преподобного Иоанникия Великого.

Преподобный Иоанникий Великий

Сын бедных крестьян из Вифании, Иоаникий книжной ученостью не блистал – родителям просто не на что было его учить. С детства он пас стадо, потом подрос и завербовался на военную службу — в войска императора Льва IV, но через 6 лет отрекся от мира и ушел в монастырь.

Там-то и началась его настоящая жизнь — буквально с чистого листа. Всему пришлось учиться — грамоте, послушанию, монашеским уставам и правилам. А через два года сбылась его мечта: его благословили на подвиг отшельничества. Три года прожил он в полном уединении и молитве, пока его не начали навещать любители душеполезных бесед. Пришлось отшельнику перебираться на другое место.

Только через 12 лет Иоанникий принял монашеский постриг — и тут же на три года ушел в затвор. А потом отправился в Халидон к старцу Георгию и несколько лет прожил у него в послушании.

В старости Иоанникий поселился в Антидиевой обители на горе Олимп. Его ученик Пахомий утверждал, что видел как старец во время молитвы поднимался над землей. Скончался он 4 ноября (17 ноября по новому стилю) 846 года в возрасте 94-х лет, оставив своим единоверцам не только воспоминание о его монашеских подвигах, описанных Пахомием, но и вошедшую в ежедневное вечернее молитвенное правило молитву: "Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава тебе".

Митрополит Сурожский Антоний (Блум) так писал о ней:

"Она такая короткая и такая, как будто, простая и ясная. А если задуматься, то она – целое вероисповедание…Ученики первого поколения шли, и в них люди видели новую жизнь, видели, что Бог сошел на землю, видели, что они преображены. И в этом заключалась миссия. Они тогда не говорили о богословии, они говорили о том, что встретили Живого Бога. И когда люди слышали их и видели их лица, как они сияли вечностью, светом Святого Духа, они могли поверить.

И проблема, которая перед нами стоит, именно в том, что мы говорим много, за столетия мы продумали очень многое, но это осталось для громадного большинства людей умственным подходом, вероисповеданием, но не всегда исповеданием веры. Это – вероисповедание в том смысле, что мы говорим: вот что предыдущие поколения познали о Боге, значит, это правда, потому что они были святые. А люди на нас смотрят и думают: святые, может, они были, а чем это тебя переменило?.. И вот это – самое важное. Для того, чтобы… передавать свою веру, надо, чтобы эта вера тебя так потрясла, так изменила, что люди, встречая тебя, могли сказать: "Я хочу стать таким, как он".