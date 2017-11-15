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Религиозные праздники 16 ноября

12:0015.11.2017
(обновлено: 12:15 15.11.2017)
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16 ноября православные верующие празднуют Обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде.

Обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде

Согласно житию, святой Георгий родился в III веке в семье христиан в Лидде, в Палестине (город Лод в Израиле). Его мать скончалась, когда ему было 20 лет, оставив сыну богатое наследство. Георгий, отличавшийся умом, мужеством и физической силой, поступив на военную службу сделал блестящую карьеру и стал любимцем императора Диоклетиана.

Когда под конец своего правления император начал гонения на христиан, издав в 303 году указ, повелевающий разрушать до основания христианские храмы и сжигать священные книги, Георгий был в Никомидии. К этому времени относится свидетельство, которое приводит в своей Церковной истории Евсевий Кесарийский:

"Когда впервые был оглашен указ о церквах [Диоклетиана], некий человек самого высокого, по мирским представлениям, звания, движимый ревностью по Боге и побуждаемый горячей верой, схватил указ, прибитый в Никомидии в общественном месте, и разорвал его на куски как богохульный и нечестивейший. Это произошло, когда в городе находилось два властителя: один — самый старший — и другой, занимавший после него четвертую ступень в управлении. Этот человек, прославившийся таким образом, выдержал все, что полагалось за такой поступок, сохраняя до последнего вздоха ясный ум и спокойствие".

Исследователи полагают, что речь идет именно о святом Георгии.

Согласно житию, его арестовали и после восьмидневных тяжких мучений обезглавили. Останки его слуга захоронил в Рамале.

Почитать святого Георгия начали уже вскоре после его мученической кончины. В Римской империи, начиная с IV века стали появляться посвященные ему церкви — сначала в Сирии и Палестине, затем и на всём Востоке, а не позднее V века и на Западе.

В начале VIII века житие великомученика Георгия было переведено на арабский язык, и под влиянием арабов-христиан почитание святого  проникло в среду арабов-мусульман. В апокрифическом арабском тексте жития, входящем в  "Историю пророков и царей" (памятник начала X века), Георгий называется учеником одного из апостолов пророка Исы, которого язычник царь Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий каждый раз был воскрешаем Аллахом.

На Руси в 1030-х годах великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри во имя святого Георгия и повелел праздновать день его памяти. А со времен Дмитрия Донского его стали считать покровителем Москвы.

Гробница, в которой когда-то был похоронен святой, сохранилась в крипте посвященного ему храма в Лоде. Первую церковь на этом месте возвели в V-VI веках, возможно на фундаменте более раннего храма. Сюда из Рамалы были перенесены мощи великомученика Георгия, и в месяцеслове Сирской церкви день этот — 3 ноября (16 ноября по новому стилю) — отмечен как праздничный.

Однако, несмотря на почитание великомученика Георгия мусульманами, в 1010 году Георгиевская церковь по приказу халифа аль-Хакима была разрушена. Но ее вскоре восстановили.

В 1071 году город захватили турки-сельджуки, но в 90-х годах XI века храм еще стоял, и мощи святого Георгия по-прежнему хранились под его главным алтарем. Разрушили его только перед взятием Лидды крестоносцами. Те в XII веке его снова восстановили.
А в 1191 году церковь велел снести захвативший город Салах-ад-Дин. Но выполнить его волю не удалось — церковь лишь сильно повредили. Восстановил ее на этот раз Ричард I Львиное Сердце.

Очередное гонение на христиан вспыхнуло уже в 1442 году, при египетском султане Захире Сейф-ад-Дине Чакмаке, и церковь была-таки разрушена, но уцелели крипта и алтарная часть, и в 1517 году в ней опять возобновили православное богослужение, которое продолжалось до 1837 года, когда во время землетрясения обрушились свод храма и северная апсида.

В 1871 году Иерусалимский патриарх Кирилл II обратился к российским кавалерам ордена святого Георгия с просьбой о пожертвованиях на восстановление Георгиевской церкви. На средства, выделенные правительством Российской империи, был возведен новый храм, освященный 3 ноября (16 ноября по новому стилю) 1872 года — в годовщину освящения первой церкви.

В память об этом Русская православная церковь установила праздник, который отмечается по сей день.

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