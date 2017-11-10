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Религиозные праздники 11 ноября

12:0010.11.2017
(обновлено: 12:01 10.11.2017)
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11 ноября православные верующие чтут память преподобномученицы Анастасии Римляныни, а католики отмечают День святого Мартина.

Преподобномученица Анастасия Римляныня

Анастасии было три года, когда она осталась сиротой. Воспитывалась она в христианской общине в окрестностях Рима. К середине III века, когда император Декий издал указ, обязывающий всех христиан поголовно принести жертву языческим богам, ей был 21 год. Но она выдержала испытание, которое далеко не все христиане были в силах вынести и не отречься от своей веры — при Декии их не столько казнили, сколько запытывали, добиваясь отречения от Христа.

Анастасия терпела мучения так долго, что даже ее палачи устали ее пытать и под конец отрубили мученице голову. А заодно казнили стражника Кирилла, который пожалел девушку и дал ей напиться воды — заподозрили, что он тоже тайный христианин.

На Руси о почитании Анастасии Римляныни свидетельствует упоминание ее памяти под 29 октября (11 ноября по новому стилю) в месяцесловах Архангельского Евангелия 1092 года. В описи 1680-1681 года Благовещенского собора Московского Кремля упоминается ковчег с частицей мощей Анастасии Римляныни. А в 1860 году архиепископ Волынский Модест (Стрельбицкий) привез в Житомир дар Антиохийского патриарха Иерофея — главу святой Анастасии Римляныни, и в 1903 году с разрешения Синода святыня была торжественно перенесена в кафедральный Житомирский Преображенский собор, где в цокольной части был освящен Свято-Анастасиевский храм.

В 1935 году Свято-Анастасиевскую церковь закрыли, осквернили, но мощи верующим удалось спрятать, и в 1941 году, когда храм снова открыли, их вернули на место. И только после войны, когда храм снова закрыли, мощи исчезли и не найдены до сих пор.
Весной 1999 года в Житомире был открыт женский монастырь во имя перподобномученицы Анастасии Римляныни.

День святого Мартина

Святитель Мартин Турский или Мартин Милостивый — епископ города Тура, один из самых почитаемых католических святых, родился в начале IV века в Паннонии (Римской провинции на территории нынешней Венгрии). Он с юности мечтал о монашестве, но отец настоял на военной карьере, и в Галлию он попал как офицер.

По преданию, однажды зимой он разорвал свой плащ и отдал его половину совершенно раздетому нищему. А потом и вовсе отказался сражаться, так как считал, что христианину более подобает выходить к противнику с крестом, а не с мечем, и лучше ему самому быть убитым, нежели убить. Как только представилась возможность, Маритин оставил армию и удалился в пустынь Лигуже близ Пуатье, где вскоре вокруг него возник небольшой монастырь, ставший, центром распространения на Западе традиции восточного, египетского монашества по образцу преподобного Антония Великого.

Со временем Мартин стал епископом города Тура. Его редкая доброта и заботливость в сочетании с мужественным обликом бывшего военного особенно располагали к нему людей.

Уже будучи епископом, Мартин основал обитель в Мармутье, куда сам часто удалялся для молитвы. Из нее вышло немало миссионеров, потрудившихся в деле распространения христианства среди кельтов. О размахе деятельности святого Мартина говорит то, что на его похороны в 397 году собралось около 2 тысяч монахов, в то время как в самом Мармутье число братии не превышало 80 человек.

Скончался святитель Мартин на молитве в храме, расположенном над местом слияния рек Вьенны и Луары в Канде, и местные жители хотели похоронить его у себя, но жители Тура выкрали тело из храма.

Монастырь в Лигуже существует по сей день.

С древних времен Тур был местом паломничества к мощам святого Мартина. Сначала они покоились в скромной могиле на городском кладбище, потом над ней построили небольшую церковь, потом — величественную базилику, которую со временем перестроили в стиле великих паломнических храмов, а мощи святого переложили в золотую раку, подаренную церкви Карлом VII и Агнессой Сорель. Но в 1562 году гугеноты разорили гробницу, удалось сохранить лишь частицу мощей. А во время Французской революции местный префект приказал снести базилику.

В 1834 году, когда многие уже стали забывать, кто такой святой Мартин Турский, в городе появился юрист Леон Дюпон, который поставил целью восстановить базилику на ее историческом месте и возродить почитание святого. Он даже специально ездил к папе Пию IX за благословением, а потом вместе с архиепископом Тура выкупал дома, которые уже успели построить не месте погребения святого, и организовывал раскопки. И 14 декабря 1860 года рабочие обнаружили маленький склеп, а в нем — то, что осталось от мощей после гугенотского погрома.

С 1902 года на  этом месте стоит новая базилика, внутри которой — крипта с мощами святого Мартина, к которй, как прежде, стекается множество паломников.

В католическом мире святой  Мартин считается, в первую очередь, покровителем Франции, впрочем, это не мешает немцам почитать его и своим покровителем: в Кельнском архиепископстве в конце XII века ему было посвящено больше храмов, чем Деве Марии и апостолу Петру, а церковь Groß Sankt Martin — самый известный и узнаваемый храм города после Кельнского собора.

При этом празднование Дня святого Мартина в Германии с веками приобрело свои особенности и атрибуты. И первый из них — фонарики из бумаги и свечки, которые делают дети в детских садах и начальных классах школы специально для праздничных шествий. Происхождение данного ритуала связано с легендой, по которой святой Мартин однажды заблудился, и местные крестьяне с факелами пошли его искать. И все праздничные традиции напоминают этот театрализованный поиск, а в шествиях под пение и духовой оркестр принимает непременно  участие всадник в красном плаще, символизирующий самого святого Марина, когда он был еще солдатом.

Во время процессии в честь щедрого Мартина гостей угощают булочками, которые носят в больших корзинках девушки в старинных костюмах. И на праздничном столе обязательно должен быть "мартинский" гусь – по легенде, когда святого Мартина хотели выбрать епископом, он, считая себя недостойным, попытался спрятаться в стае гусей, но они его выдали, вот с тех пор и расплачиваются.

Но это, скорее, уже этнография. В этот день по всей Германии после окончания сельхозработ хозяева расплачивались с батраками, платили налоги, заключали арендные договоры на землю, крестьяне меняли хозяев, и начинались гуляния перед началом Рождественского поста. Не случайно именно в этот день в 1810 году в Пруссии было отменено крепостное право.

Святой Мартин Милостивый почитается не только католиками и протестантами, но и в православными — как в Греции, так и в России.

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