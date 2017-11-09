Религиозные праздники 10 ноября

10 ноября православные верующие чтут память святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей, а буддисты празднуют Лхабаб Дуйсэн - нисхождение Будды с неба Тушита на землю (Праздник огней).

Святая великомученица Параскева, нареченная Пятницей

Святая Параскева Пятница издревле была одной из самых почитаемых святых у восточных славян. Согласно церковной традиции, жила она в III веке в Иконии — городе у подножия горы Тавра (нынешняя Кония в Турции). По преданию, там дважды побывал апостол Павел: сначала проповедовал Евангелие вместе с апостолом Варнавой, за что был изгнан, а затем вернулся, чтобы рукоположить местной христианской общине епископа.

Согласно житию, имя свое Параскева получила потому, что ее родители-христиане особо почитали пятницу как день Страстей Христовых ("пятница" по-гречески звучит как paraskeue, что означает еще и "приготовление", "подготовка", "канун праздника"). Она рано осиротела, а когда подросла и вступила во владение немалым родительским наследством, приняла обет девства и начала тратить деньги исключительно на дела милосердия — одним словом, вела себя совершенно неподобающим для богатой невесты образом, бросая вызов общественному мнению.

По-видимому, происходило это во время правления императора Декия. Во всяком случае, именно он в 250 году издал указ, предписывавший всем христианам принести жертву языческим богам. Были созданы специальные комиссии из 5 человек, которые собирали сведения о христианах и назначали дни для обнаружения их религиозных верований. Если кто-то из привлеченных исполнял языческие церемонии, ему выдавалось удостоверение — libelli, — служившее освобождением от новых преследований. Падших было очень много.

По-видимому, цель Декия была любой ценой добиться возвращения отпадших к почитанию языческих богов, а не узаконивание их смерти даже в случае крайнего упорства. Поэтому мученики времен Декия чаще умирали от пыток, чем подвергались казни.

Такой же была участь и девы Параскевы — пытки, которым ее подвергали, подробно описаны в житии святой. Мощи великомученицы с 1641 года хранятся в кафедральном соборе города Яссы в Румынии.

До XX века иконы святой Параскевы Пятницы были почти в каждом русском доме — "бабья святая", она считалась хранительницей семейного счастья. На перекрестках дорог ставили особые столбы с ее изображением, которые назывались ее именем и, наравне с придорожными часовнями или крестами, считались священными.

А еще с древности на всех городских торжищах ставили икону святой или строили посвященную ей церковь, поскольку пятница, по традиции, была торговым днем. В дореволюционной Москве было четыре храма во имя Параскевы Пятницы, один — в Охотном ряду, главном торговом районе Первопрестолььной.

Лхабаб Дуйсэн — нисхождение Будды с неба Тушита на землю (Праздник огней)

Этот праздник — один из главных в буддизме, его отмечают буддисты всех направлений в 22-й день девятого месяца лунного календаря.

По преданию, Будда Шакьямуни до того как обрести последнее земное воплощение находился на небе Тушита (буквально — Сад радости) — четвертом небе, где обитают все бодхисаттвы до того, как станут буддами. Для того чтобы перевоплотиться на этом небе, необходимо развить в себе "четыре безмерных состояния пробужденного ума" — святую любовь, сострадание, сорадование и беспристрастность. Считается, что Будда Шакьямуни переродился в этом мире как Учитель по имени Шветакету и проповедовал учение (дхарму) небожителям и своей матери.

А когда он понял, что ему пора совершить последнее перерождение среди людей на земле, он избрал своими земными родителями правителя народа шакья Шуддходану и его жену Майю и в облике белого слона вошел в бок своей будущей матери и родился царевичем Сидхартхой Гаутамой. После 29 лет счастливой жизни во дворце он ушел на поиски истины, в 35 лет открыл ее для себя, сидя под деревом бодхи, и стал Просветленным, т есть Буддой, и начал проповедовать свое учение.

Спускаясь с небес Тушиты в мир людей, Шакьямуни возложил свою корону на голову Будды Грядущего Майтреи, который в настоящее время проповедует там дхарму и ожидает, когда придет время и ему сможет снизойти на землю.

Решение Будды обрести последнее земное рождение и открыть всем "путь Будды" и есть главное содержание Праздника огней. Во всех буддийских монастырях его встречают молебнами-хуралами, которые продолжаются три дня. Во время молебнов внутри и вокруг храмов зажигаются светильники.

Во многих странах, где буддизм является традиционной религией, в ночь полнолуния городские площади, улицы, дома, храмы и ступы освещаются горящими свечами, масляными лампадами и электрическими лампочками. В некоторых монастырях под звуки духовых инструментов снимают статуи Будды с высоких пьедесталов и в сопровождении процессии монахов везут по улицам, символизируя этим действием сошествие Будды на землю. А завершает праздник церемония катхина — дарение одежды членам Сангхи, которая проводится во всех монастырях.

В Таиланде эти торжества оканчиваются праздником Лой Кратонг, который отмечается в полнолуние в ноябре. В день праздника ворота и двери домов украшаются пальмовыми листьями, стеблями банана, разноцветными фонариками, лампами и свечами. Территории монастырей также украшаются бумажными флажками и изображениями сцен из "Вессантара-джатаки", напоминающими о жизни Будды в одном из его земных перевоплощений: когда он был принцем Вессантарой — образцом милосердия, сострадания и великодушия. Характерным элементом этого праздника является подношение духам рек: на особых подносах устанавливают зажженные свечи, кладут монетки и еду, а затем пускают эти подносы по реке. Это подношение сопровождается праздничной процессией с фейерверками, боем барабанов и ударами гонга.

В Бурятии в эти дни принято поклоняться нетленному телу Пандито Хамбо-ламы Даши Доржо Итигилова. Двенадцатый иерарх российского буддизма умер в возрасте 75 лет в 1927 году и был захоронен недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений.

Нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Даши Доржо Итигилова стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в Иволгинском дацане был возведен специальный дворец — Этигил-дуган. Доступ в него верующих открывается только во время больших буддийских праздников.