Религиозные праздники 7 ноября

7 ноября православные верующие чтут память преподобной Матроны-исповедницы.

Преподобная Матрона (Власова)

Когда шестилетняя крестьянская девочка из Нижегородской губернии в 1895 году осталась сиротой, ее отдали на воспитание в Сирафимо-Дивеевский монастырь, где она и прожила в послушании и молитве до самого его закрытия в 1927 году, а когда монахинь оттуда окончательно выгнали, поселилась еще с тремя сестрами в селе Кузятове в Ардатовском районе.

Жили они тихо, стараясь никого не раздражать — прислуживали в церкви, зарабатывали рукоделием, но от ареста их это не спасло. В апреле 1933 года всех их забрали, предъявили обвинение в "антисоветской агитации", и уже в мае инокиня Матрона получила 3 года лагерей.

Срок она отбывала в Дмитровском лагере в Московской области- крупнейшем лагерном объединении ОГПУ-НКВД, созданном для строительства канала Москва — Волга. Некоторые исследователи утверждают, что в 1933 году общее число заключенных Дмитлага составляло 1,2 миллиона человек. А когда канал был проложен, начались массовые расстрелы — и заключенных и руководства лагеря (по обвинению в организации государственного переворота силами заключенных под руководством Ягоды).

Матушке Матроне, можно сказать, повезло — освободившись она уехала на родину и устроилась при церкви в селе Веригине: была там и певчей, и сторожем, и уборщицей вплоть до следующего ареста в ноябре 1937 года. На этот раз обвинение было жестче — в принадлежности к "контрреволюционной церковно-фашистской организации". Это дикое обвинение было придумано, конечно, не ради безобидной сельской церковной певчей: в Горьком в 1937 году был подготовлен и проведен типичный для того времени процесс, на котором местное духовенство превратили в организаторов "подпольного фашистского центра", который посредством монашек и верующих совершал террористические акты и шпионаж.

Приговоры были суровые — 30 июля 1937 года специальным приказом Ежова "церковники", по определению являющиеся "антисоветским элементом", были поставлены по степени опасности для советского общества на 2-е место, сразу за кулаками. В 1937 году только епископов было расстреляно 60, а общее число репрессированных в это время священнослужителей, согласно некоторым исследователям, достигало 165, тыс. человек (из них 106, 3 тыс человек были расстреляны).

Так что инокине Матроне опять повезло — дали ей 10 лет лагерей и отправили в Карлаг, огромную каторжную страну под Карагандой протяженностью 300 км с севера на юг и 200 км с востока на запад, государство в государстве с 26 отделениями, 192 лагерными точками, через которые прошли более миллиона заключенных.

Инокиня Матрона — одна из немногих — выдержала весь срок "от звонка до звонка" и осталась жива.

Освободившись, она поселилась в селе Выездном близ Арзамаса – по-прежнему, при церкви. А в 1949-м ее арестовали в третий раз – по материалам старого дела. Обвинили в ведении "вражеской работы" и попытались выбить показания на сельского священника, которому она помогала. Однако, согласно официальной справке, оставшейся в документах следствия, "лиц, скомпрометированных показаниями арестованной Власовой М. Г., в следственном деле не имеется". Можно только предполагать, какой ценой.

На этот раз приговор был "мягким" — ссылка в село Каменка Луговского района Джамбульской области.

Только в 1954 году инокиню Матрону по прошению ее родного брата помиловали и отпустили доживать на родину. Храма в деревне не было, зато там жили несколько дивеевских сестер, которые, несмотря на все запреты, собирались на общую молитву по домам. Вплоть до кончины 7 ноября 1963 года главным занятием матушки Матроны отныне была молитва.

6 октября 2001 года года решением Священного Синода она была причислена к лику святых, а 5 сентября 2007 года были обретены ее мощи, которые теперь хранятся в домовой церкви равноапостольной Марии Магдалины Серафимо-Дивеевского монастыря.