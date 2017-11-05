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Религиозные праздники 6 ноября

12:0005.11.2017
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6 ноября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

"Всех Скорбящих Радость", одна из самых популярных и широко почитаемых в императорской России чудотворных икон Богоматери, впервые прославилась в 1688 году, в царствование царей Ивана и Петра Алексеевичей, когда после молебна у этой иконы в храме Преображения на Большой Ордынке в Москве излечилась от тяжелой болезни родная сестра патриарха Иоакима. После этого церковь Преображения на Ордынке в народе стали называть Скорбященской — по приделу, посвященному чудотворному образу.

Икона "Всех скорбящих Радость" из этого храма долго считалась древней. Однако исследователи полагают, что она-то и была оригиналом,  написанным в 1683 году придворным живописцем Иваном Безминым, работавшим в европейской стилистике.

На ней в центре изображена Богоматерь в рост с Младенцем на руках, стоящая в мандорле (особая форма нимба — сияние овальной формы, внутри которого помещается изображение)  в окружении людей, жаждущих исцеления и заступничества, вверху — утешающие людей ангелы и святые; а на лентах — тексты с молитвенными наименованиями благодатной помощи от Богоматери. В руке у Богородицы четки (появившиеся на православном образе тоже под католическим влиянием), свиток или хлеб. На многих списках и репликах иконы Богоматерь изображается без Младенца. Этот тип иконографии сложился на Руси в XVII веке под западноевропейским влиянием.

Особое почитание икона "Всех скорбящих Радость" получила в Санкт-Петербурге, куда царевна Наталья Алексеевна в 1711 был привезла список московской святыни (по некоторым версиям — оригинал). Сообщается, что этот образ был с Петром I в Прутском походе. Екатерина II также почитала эту икону и в 1768 году во время эпидемии оспы ходила к ней на богомолье перед тем как сделать прививку себе и наследнику.

Со временем церковь на Шпалерной улице, где она находилась, была полностью перестроена и получила имя Скорбященской. Но в 1932 году, после того как храм был закрыт, икона исчезла. В петербургском Спасо-Преображенском соборе сейчас находится ее чтимый список в драгоценном окладе.

С нее вообще делали множество списков и упрощенных реплик, одна из которых прославилась в 1888 в бедной часовне на Стеклянном заводе, где во время сильной грозы к ней прикипели 12 медных грошей из разбитой кружки для подаяний — эта икона получила название "Всех скорбящих Радость" с грошиками.

В XVII – XIX веках образ "Всех скорбящих Радость" почитался чудотворным во многих городах и селах России, а икона из посвященного ей храма при Доме милосердия в Харбине, на котором в 20-х годах XX века чудесным образом обновилось изображение, была вывезена в США и стала одной из наиболее чтимых святынь Русской православной церкви заграницей.

При советской власти церковь Преображения на Ордынке была закрыта и превращена в фондохранилище Государственной Третьяковской галереи. По некоторым сведениям, хранившаяся там икона бесследно исчезла, а та, что находится там сейчас, по одной из версий, является вкладом патриарха Алексия I (Симанского), подарившего ее храму, когда в нем в 1948 году были возобновлены службы. Это точный список с первоначальной иконы, созданный, по-видимому, во второй половине XVIII века. Впрочем, по другой версии, это именно та самая икона, которая находилась там до закрытия храма.

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