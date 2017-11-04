Религиозные праздники 5 ноября

5 ноября православные верующие чтут память апостола Иакова, брата Господня.

Апостол Иаков, брат Господень

Загадка "братьев Господних", неоднократно упоминаемых евангелистами, веками занимала богословов. По замечанию Ф.В. Фаррара, по этому вопросу написаны целые тома; "доказательства так равносильны, затруднения каждого мнения так очевидны, что настаивать догматически на каком-либо положительном решении этого вопроса было бы противно интересам добросовестного исследования".

Из Евангелия известно лишь, что братья сопровождали Христа во многих путешествиях, но в мессианское достоинство Его не верили до самого Воскресения. Они всегда окружали Матерь Божию, но Иисус на кресте поручил Ее не им, а апостолу Иоанну: они с Девой Марией были одной семьей, но их неверие Него как в Мессию делало их более чужими, чем его ученики. Поэтому и евангелистов они мало интересуют до их последующего превращения в мужей апостольских и быстрого возвышения в церкви одного из них — Иакова, которого апостол Павел ставит вровень с апостолами Иоанном и Петром (Гал. 2, 9). Ему же принадлежит и первое соборное послание (Иак. 1,1).

Согласно православной церковной традиции, он, как и другие братья Господни, был Сыном Иосифа от первого брака — до обручения его с Девой Марией — то есть приходился Иисусу Христу сводным братом. По свидетельству древних писателей (Евсевия Кесарийского и Иосифа Флавия), Иаков стал первым епископом Иерусалима.

Как глава Иерусалимской церкви он председательствовал на Апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году, и голос его был решающим: сделанное им предложение стало резолюцией Апостольского собора (Деян., 15 глава) — только после его слов, несмотря на все уважение к выступавшим до него апостолам Петру и Павлу, было признано, что отныне не одни евреи, но и язычники призваны составить народ Божий. Ведь Иаков был признанным праведником (по-еврейски — цаддиком) и защитником еврейского народа, и его истолкованию воли Божией без ропота покорилась вся церковь евреев-христиан.

Ему достался тяжелый крест — 30 лет созидать христианскую общину среди ярых идейных врагов христианства. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил Иерусалим, пришедшие повидаться с ним пресвитеры говорили: "Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона" (Деян. 21, 20).

Но после многих лет мудрого и сравнительно спокойного руководства Иерусалимской церковью апостолу Иакову пришлось на себе испытать, что отпавшим от благодати вождям еврейства непереносим был истинный праведник, поступавший "по всем заповедям и уставам Господним беспорочно".

Разногласия в вопросах веры, и притом существенные (например, разногласия саддукеев и фарисеев), в еврействе допускались, но при условии соблюдения всех предписаний Закона Моисеева. И еврейство, в общем, спокойно относилось к христианству, пока дело не касалось отношения к язычникам и соблюдения обрядов Закона.

А так как христиане-евреи Иерусалима строго соблюдали этот Закон и обряды, то их спокойно допускали в течение тридцати лет в Иерусалимский храм, который евреи ревниво оберегали от всякого, чуждого их вере. И глава иерусалимских христиан апостол Иаков даже пользовался почетным правом молитвы в Святилище Храма — "входить во Святая". Быть может, уважение и любовь народа побуждали священников как бы закрывать глаза на христианскую веру этого, в общем, по-еврейски праведного и "правильного" еврея.

Но влияние христианства среди евреев, благодаря народному доверию к личности апостола Иакова, росло, и синедрион решил положить этому конец.

Егизипп, родом еврей, описывает это так: "Пришедши к Иакову, они сказали ему: "Просим тебя, удержи народ; ведь он в заблуждении и Иисуса признает Христом (Мессией). Вот теперь все сошлись на праздник Пасхи. Просим тебя, вразуми их касательно Иисуса. Мы доверяем тебе это, потому что сами, вместе с народом, свидетельствуем о твоей праведности и нелицеприятии; так убеди же людей не ошибаться в рассуждении Иисуса. Тебя все послушают, и мы — со всеми. Стань на крыле Храма, чтобы сверху ты был видим и чтобы слова твои были слышны целому собранию…" А на Пасху собрались тогда все колена иудейские и много язычников".

То, что за этим последовало, совершенно вывело из себя старейшин: поставленный на крыле храма апостол Иаков не только не отрекся от Христа, но всенародно и громогласно засвидетельствовал свою христианскую веру. Это свидетельство на многих так подействовало, что они тотчас начали "славословить Иисуса, восклицая: Осанна Сыну Давидову!"

Старейшины в бешенстве решили для примера тотчас наказать отступника. "Они взошли, сбросили праведного и сказали друг другу: убьем его камнями, и начали бросать в него камнями. Сверженный не вдруг умер, но, приподнявшись, стал на колени и говорил: "Господи Боже, Отче! Молю Тебя, отпусти, они не знают, что делают". Между тем как на него летели камни, некто, священник, один из сынов Рихава, сына Рихаимова… вскричал: "Стойте, что вы делаете? Праведник за нас молится". Но в то самое время один из них, суконщик, схватил скалку, на которую накатываются сукна, ударил ею праведника по голове, и он скончался. На том месте и погребли его. Над его могилою, подле Храма, и доселе стоит памятник, — прибавляет Егизипп, живший менее чем через сто лет после случившегося. — Вскоре за сим последовало нашествие Веспасиана на Иудею и пленение народа". Пала последняя духовная опора и защита Израиля, пал и народ, отвергнувший в лице праведного апостола последнюю возможность своего спасения — христианство, соблюдавшее всю истину и красоту подлинного Израиля.

По версии Иосифа Флавия, современника случившегося, смерти апостола (около 62 года) предшествовал суд синедриона, где решающее значение имел первосвященник Анан. Вероятно, апостолу было предложено: или почет и всенародное отречение от Христа, или смерть, которую и описал Егизипп. Иосиф Флавий, выражая, по-видимому, народное мнение, также ставит связывает бедствия евреев со смертью праведника.

Падение Храма и пленение народа было как бы отсрочено на одно поколение (около 40 лет) после распятия Спасителя: народу было дано Богом время на покаяние, была явлена праведность еврейская и вместе христианская и дана защита в лице Иерусалимской церкви и ее главы — апостола Иакова. Отвергнув праведника, народ отрекся от своего оправдания и спасения.