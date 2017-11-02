Религиозные праздники 3 ноября

3 ноября православные верующие чтут память преподобного Илариона Великого.

Преподобный Иларион Великий

Будущий великий христианский аскет родился в 291 году в Палестине. Учиться его отправили в Александрию, там он крестился, там впервые услышал об основателе монашества Антонии Великом и отправился к нему — учиться искусству аскезы. Ему было тогда всего 15 лет, и жизнь в пустыне рядом с отшельником он выдержал всего месяца два. А когда вернулся домой, оказалось, что родители его умерли, и делать на родине юноше, уже почувствовавшему вкус к аскетическим подвигам, было нечего.

Он продал дом, раздал деньги бедным, поселился один в 7 милях от города Маюма и стал жить по тому образцу, который усвоил у преподобного Антония, в чем с годами так преуспел, что уже из его учеников — а их у него набралось несколько тысяч — сложилось несколько монашеских общин. Какова была их жизнь можно судить хотя бы по тому, что святитель Иоанн Златоуст, проходивший выучку у пустынников, чтобы на опыте узнать, что такое аскеза, нажил там себе катар желудка, которым страдал до самой кончины.

В те времена отшельники заселяли в основном только египетскую пустыню, и Илларион в Палестине стал основоположником пустынножительства. К концу его жизни вся Палестина наполнилась разноязыкими монахами.

Развиваясь на стыке христианских цивилизаций, палестинское монашество синтезировало египетский, сирийский и каппадокийский монашеский опыт и сформировало на его основе свою собственную оригинальную традицию, одну из самых гармоничных в первые века христианства. Отличительными ее особенностями были соборный дух и интернациональность, а ее расцвет совпал по времени с началом паломничества в Иерусалим со всех концов христианского мира.

Правда, в VII веке завоевания Палестины иноверцами привели к тому, что местная монашеская жизнь стала затихать, и хотя монахи и монастыри продолжали существовать, их связь с христианскими странами Востока и Запада почти прекратилась. Но традиции монашества, сформированные в Святой Земле, успели к тому времени обрести своих последователей в других частях христианского мира.

А его основоположник — авва Иларион — в конце жизни снова отправился в Египет, на могилу Антония, а оттуда перебрался на Сицилию, потом в Далмацмю, а оттуда на Кипр, где прожил в полном уединение последние семь лет перед кончиной в 371 году.