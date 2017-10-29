Религиозные праздники 30 октября

30 октября православные верующие чтут память преподобного Андрея Критского.

Преподобный Андрей Критский

Знаменитый христианский богослов, проповедник и автор духовных гимнов Андрей Критский родился около 660 года в Дамаске, в 15 лет поступил в братство Святого Гроба при храме Воскресения в Иерусалиме, там изучил основы грамматики, риторики и философии и был пострижен в монахи. Когда акты VI Вселенского собора были присланы в Иерусалим и приняты Иерусалимской церковью, инок Андрей вместе с двумя другими монахами доставил их в Константинополь и был оставлен там архидиаконом Святой Софии. В этом сане он прослужил там больше 20 лет.

В правление императора Юстиниана II он был рукоположен в архиепископа города Гортины на Крите, где раскрылось его дарование как проповедника и поэта. На Крите он строил церкви, устраивал приюты и богадельни. Несколько раз он ездил в Константинополь и в 740 году, возвращаясь из одной из таких поездок, умер на острове Лесбос, по преданию, уже приговоренным к изгнанию императором Константином Копронимом, возобновившим иконоборчество — за открытое публичное оправдание иконопочитания. Мощи его были положены в храме мученицы Анастасии (ныне церковь святого Андрея Критского). Потом их перенесли в Константинополь, где в 1350 году русский паломник Мтефан из Новгорода видел их в монастыре святого Андрея Критского.

В церковной традиции преподобный Андрей Критский известен как автор многочисленных поэтических богослужебных текстов — ирмосов, тропарей, стихир и Великого покаянного канона, который читается во время Великого поста. По словам протопресвитера Александра Шмемана, этот канон "можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой".

"Слова Канона призывают меня к ответу, ибо говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа — единственная и неповторимая — проходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью, — писал православный богослов. — Значение и цель Великого канона именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к покаянию. Но он являет нам грех не определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине есть история греха, покаяния и прощения. Канон восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова возможным"…

Считается, что именно Андрей Критский ввел в византийскую литургическую практику саму форму канона и написал около 70 произведений этого жанра.