Религиозные праздники 28 октября

28 октября православные верующие отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

Икона Божией Матери "Спорительница хлебов"

Этот образ был написан по благословению Оптинского старца Амвросия специально для Шамординской женской обители. В архивных материалах Оптиной пустыни, хранящихся в Российской государственной библиотеке, есть несколько документов, связанных с историей иконы "Спорительница хлебов".

Согласно одному из них, в начале лета 1889 года старец заказал особый список с иконы Всех святых Болховского Богородично-Всесвятского женского монастыря. Список был готов к февралю 1890 года и доставлен старцу в скит Оптиной пустыни. Настоятельница монастыря игумения Илария в январе 1894 года сообщала в Оптину: "В начале июня 1889 года… монахиня Сергия была у старца отца Амвросия, при прощании он ей приказал сказать мне сделать список с Божией Матери, которая на иконе Всех святых, у нас местная, и подписать "Спорительница хлебов", прислать ему, такую же оставить себе в монастыре и поставить в амбаре для того, чтобы не было оскудения хлеба. Мною исполнено все, как он приказал. В феврале 1890 года я сама отвезла икону".

Другое документальное свидетельство касается повода написания иконы и принадлежит отцу Ерасту (Вытропскому), письмоводителю старца Амвросия, впоследствии составившему "Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита" (1902 год). Он пишет: "Житель северной губернии, в первый раз в жизни увидев черноземные хлебные поля, поражен был видом беспредельного, как море, пространства, волнообразного, наполненного сжатыми снопами хлеба. В уме зрителя явился вопрос: чем же народное религиозное сознание выразило свою благодарность за тучное поле к Промыслу и в особенности к покровительнице рода христианского Пресвятой Деве Богоматери. Есть икона Покрова, но ее происхождение византийское и идея ее — избавление от всякого зла. Между тем, каждая русская крестьянка-хозяйка постоянно молится о том, чтобы была скорость в хлебе.

С этими мыслями в октябре 1889 года прибыл он к старцу и по окончании рассказа только что хотел было добавить старцу о своих дорожных впечатлениях, старец предупредил его вопросом: "У меня многие просят икону Божией Матери на благословение. Как ты думаешь, какую бы написать, Покров что ли?" Пересказав старцу свои впечатления, этот северянин напомнил, что в России, стране по преимуществу земледельческой, нет иконы, выражающей благословение Божией Матери на урожай хлебов. "Да, — такой нет", — сказал старец. — Можно бы изобразить Божию Матерь в облаках, благословляющую снопы в полях. А название этой иконе можно бы придать "Спорительница хлебов".

Кто был тот "житель северной губернии", который фактически, по словам отца Ераста, предложил идею иконы, осталось неизвестным.

Старец Амвросий сам указал день празднования этой иконы – 15 октября (28 октября по новому стилю). Он заказывал с нее множество литографий и рассылал своим духовным детям. И день его погребения пришелся как раз на ее празднование.

А в 2000 году в Оптиной пустыни, на территории монастырского подсобного хозяйства, построили храм в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".