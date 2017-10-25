Религиозные праздники 26 октября

26 октября православные верующие отмечают праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.

Иверская икона Божией Матери

История этого образа Богородицы, по преданию, написанного евангелистом Лукой еще при жизни Девы Марии, тесно связана с историей иконоборчества.

Согласно церковной традиции, в разгар борьбы с иконами он хранился у некой благочестивой вдовы в Никее. По доносу к ней в дом нагрянула стража и хотела изрубить икону мечами. Первый удар пришелся по изображению правой щеки Богородицы, и из раны выступила кровь. Женщина откупилась от растерявшихся солдат деньгами, а когда они ушли, опустила икону в море, и ее прибило к берегу на Афоне, где она стала почитаемой святыней Иверского монастыря, основанного на стыке IХ–Х веков грузинским полководцем Торникием.

С тех пор на всех списках с этого образа Богородица изображалась с небольшой раной на лике.

В XVII веке архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, обратился к архимандриту Иверского монастыря Пахомию с просьбой прислать в Москву точный список этой чудотворной иконы. Афонский инок Иамвлих написал копию на кипарисовой доске красками, замешанными на святой воде. Через год афонские монахи привезли образ в Москву. Встречали его 13 октября (26 октября по новому стилю) 1648 года у Воскресенских ворот царь Алексей Михайлович с семейством, патриарх и великое множество народа.

Впоследствии Иверской иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна, а после ее смерти образ находился в Новодевичем монастыре. С него был сделан еще один список, помещенный на Воскресенских воротах Китай-города. В 1669 году его перенесли в деревянную часовню, а в 1791 году на ее месте построили каменную. С XVII века Иверская икона Божией Матери стала самой чтимой московской святыней.

Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители, все российские цари и императоры, прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской иконе. По традиции, всякий, идущий на Красную площадь или в Кремль, перед входом в ворота прикладывался к иконе, а мужчинам под воротами полагалось проходить без шапки.

Только однажды покинула она Москву — в сентябре 1812 года вместе с Владимирской иконой ее вывезли во Владимир, спасая от французов.

В 1929 году Иверскую часовню закрыли, сломали и на ее месте сперва установили скульптуру рабочего с молотом в руке, а в 1931 году снесли и сами Воскресенские ворота, освободили место для прохода демонстраций и автомобильного движения. А оригинал московской Иверской иконы после закрытия Новодевичьей обители вместе с другими реликвиями и ценностями попал в фонды филиала Государственного исторического музея.

В ноябре 1994 года патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот, и они были восстановлены. А 25 октября 1995 года новый список Иверской иконы, написанный на Афоне по просьбе патриарха, был доставлен в Москву и 26 октября 1995 года его крестным ходом пронесли по Никольской улице и после литургии в Казанском соборе установили в восстановленной часовне.