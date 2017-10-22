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Религиозные праздники 23 октября

12:0022.10.2017
(обновлено: 12:35 22.10.2017)
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22 октября православные верующие чтут паямять преподобного Амвросия Оптинского.

Преподобный Амвросий Оптинский

Преподобный Амвросий (в миру Александр Гренков) — самый известный из Оптинских старцев, во многом благодаря Достоевскому и его старцу Зосиме в "Братьях Карамазовых". Но не его одного потрясла встреча с этим человеком. Даже отлученный от церкви Лев Толстой после беседы с ним сказал: "Этот отец Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога".

А ведь всего этого могло бы и не быть — на путь монашества будущий святой встал после долгих лет борьбы с малодушием, сомнениями и привязанностью к миру.

Родился он 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии, шестой ребенок в семье. Отец был пономарем, дед — священником. Естественно, мальчика с детства учили петь и читать на клиросе. Но он был самым обычным ребенком — веселым, компанейским, смышленым. Учился легко — и в тамбовском духовном училище, и в семинарии. И ни о каком монастыре не думал. Пока не заболел. Болезнь была опасной, и юноша дал обет: если выздоровеет, станет монахом. Выздоровел и напрочь об этом забыл.

После семинарии он сначала был репетитором, потом преподавал в Липецком духовном училище. А однажды утром пришел к начальству и сообщил, что решил уехать в Оптину. И зная, что родня наверняка начнет отговаривать, уехал в туда тайно от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства.

Еще живы были великие оптинские старцы Моисей, Лев и Макарий, ставшие его учителями. Прошло несколько лет, и самого Амвросия благословили на старчество (духовное наставничество).

Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянной сосредоточенной молитвой, вниманием к себе и знанием аскетической литературы, и его проницательность зачастую переходила в прозорливость. А еще он в совершенстве владел пятью языками и имел огромный опыт хозяйствования: все, кто к нему приходили, знали, что от отца Амвросия можно получить не только духовный, но и чисто житейский совет.

Во всех воспоминаниях современников описываются его смирение, доброта, святость и неподдельная радость при общении и со столичным аристократом, и с полуграмотной крестьянкой. И только несколько человек знали, насколько тяжелым был для старца крест духовничества — после перенесенной в молодости и навсегда подкосившей его здоровье тяжелой болезни он 30 лет был практически прикован к постели.
Правда, если бы самого преподобного спросили об этом, он, наверное, только повторил бы фразу, которую чаще всего говорил своим духовным чадам: "Как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца".

В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптиной, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница.

1891 год был последним в земной жизни старца. Все лето он провел в Шамординской обители, как бы спеша закончить и устроить там все незаконченное. Там он и скончался. Похоронили его в Оптиной Пустыни, рядом с другими ее старцами. Поток паломников к их могилам не иссякал вплоть до 1918 года, когда калужские власти приняли решение закрыть все 16 своих монастырей.

23 января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, но монастырь еще держался под видом "сельскохозяйственной артели". Но весной 1923 года закрыли и сельхозартель, и обитель перешла в ведение Главнауки — как исторический памятник "Музей Оптина пустынь".

В 1931 году музей превратили в Дом отдыха имени Горького, а в ноябре 1939-го, после раздела Польши — в концлагерь "Козельск-1", где содержались около 5000 польских офицеров, впоследствии расстрелянных в Катыни. Во время Великой Отечественной войны здесь сначала был госпиталь, в 1944-1945 — фильтрационный лагерь НКВД  для вернувшихся из плена советских офицеров, а после войны до 1949 года — воинская часть.

В 1987 году в преддверие 1000-летия Корщения Руси на волне перестройки Оптину пустынь вернули Русской православной церкви, и 3 июня 1988 в надвратой башне обители в день Владимирской иконы Божией Матери состоялась первая литургия.

В том же году на Поместном Соборе РПЦ преподобный Амвросий был причислен к лику святых. А вот чтобы после всех испытаний XX века с помощью археологов обнаружить место его погребения потребовалось еще 10 лет — мощи преподобного Амвросия Оптинского были обретены 10 июля 1998 года.

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