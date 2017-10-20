Религиозные праздники 21 октября

21 октября православные верующие чтут память преподобной Пелагии Антиохийской.

Преподобная Пелагия Антиохийская

В V веке историю Пелагии в одной из своих проповедей рассказал ее современник Иоанн Златоуст. Это история знаменитой актрисы из Антиохии, которая пережила внезапное обращение к Богу и много лет после крещения прожила отшельницей.

Антиохия была в те времена большом и богатым городом — столицей не только Сирии, но и всего Востока. Помимо прочего она была вторым после Иерусалима центром христианства, основанным еще апостолами Павлом и Варнавой. Имеменно поэтому театр с его пьесами "из жизни языческих богов" воспринимался там как рассадник разврата, а актрисы-танцовщицы, участвовавшие в пантомимах, считались такими же праздными и развратными, как и их героини.

По преданию, однажды, когда в Антиохии проходил церковный собор и съехавшиеся на него епископы во дворе храма обсуждали церковные дела, мимо прошла известная всему городу актриса Пелагея, богато одетая и окруженная толпой поклонников. Епископы со вздохом отвели глаза, и только Эдесский епископ Нонн проводил ее взглядом и обратился к своим собратьям с вопросом: сколько времени, по из мнению, потратила эта женщина, чтобы так украсить себя для временных и суетных своих поклонников? Епископы молчали. А Нонн продолжал: почему же мы не заботимся так же об украшении нашей души, чтобы явилась она благоугодной перед очами Божиими?

В следующее воскресенье, когда Нонн совершал литургию, Пелагия впервые пришла в храм и изъявила желание креститься. А став христианкой, принесла Нону все свои ценности, и тот велел раздать его нищим.

В восьмой день, когда ей надлежало, по обычаю новокрещенных, снять белые одежды, полученные по крещении, Пелагия, встав затемно, одела ветхую монашескую рясу и, никому ничего не сказав, ушла из Антиохии.

Позже следы ее обнаружились в Иерусалиме. Душа ее стремилась к великим подвигам ради Христа, и она, приняв монашеский постриг, поселилась в пещере на Елеонской горе и много лет провела в ней в посте и молитве, причем окрестные жители считали ее за инока-мужчину.

Такие примеры в те времена встречались, хоть и не часто. Например, преподобная Евфросиния, которую отец хотел во что бы то ни стало выдать замуж, приняла постриг и под видом юноши поступила в мужской монастырь Аввы Феодосия, боясь, что в женском монастыре отец ее найдет. 38 лет провела она в уединенной келье, и только в день смерти открыла свою тайну.

Но большинство женщин-монахинь, конечно, уходили в женские обители, которые появились одновременно с мужскими и так же были и общежитильными, и отшельническими.

Пещеру преподобной Пелагии на Елеонской горе в XII веке видел русский паломник, игумен Даниил. А западный паломник Анзельм в 1509 году писал: "Ниже места Вознесения, сходя ступеней 20 или около того, — место или келейка, где святая Пелагия совершила покаяние".

Пещера преподобной Пелагеи Антиохийской до сих пор является местом паломничества. Считается, что гробница святой находится в мечети рядом с капеллой Вознесения на Елеонской горе.