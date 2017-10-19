Религиозные праздники 20 октября

20 октября православные верующие чтут память святых мучеников Сергия и Вакха.

Мученики Сергий и Вакх

По преданию, они были офицерами в армии императора Максимиана Геркулия, соправителя императора Диоклетиана, правившего западной частью Римской империи из своей столицы Медиолана (современный Милан). Сергий и Вакх занимали важные должности и пользовались явным покровительством цезаря, не знавшего, что они христиане.

Но в 303 году тетрархи Диоклетиан и Максимиан, Галерий и Констанций Хлор издали эдикт, отменявший права христиан, требовавший от них соблюдения традиционных римских религиозных практик и обязывавший всех жителей империи совершать языческие жертвоприношения. Христианам запрещалось собираться на молитву, их лишили права обращаться в суд. Началось гонение, вошедшее в историю под названием Великое, во время которого было казнено до 3500 человек и сотни тысяч были подвергнуты пыткам, заключению и изгнанию. По всей империи жгли христианские богослужебные книги и громили храмы.

Естественно, начались "чистки" в армии. Военачальникам были разосланы требования, чтобы все воины принесли жертвы богам или покинули военную службу. При этом они теряли все накопления и государственную пенсию.

Когда "доброжелатели" донесли на Сергия и Вакха, что они не почитают языческих богов, цезарь сперва приказал снять с ни знаки воинского отличия, одеть в женское платье и водить по городу с железными обручами на шее на посмешище толпы. Затем велел привести к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но те упорствовали.

Максимиан не стал их казнить. Он отдал суд над ними лютому ненавистнику христиан, правителю восточной части Сирии Антиоху, который по иронии судьбы получил свою должность с помощью Сергия и Вакха. Можно себе представить, какие чувства испытывал Антиох, когда по его приказу одного из его благодетелей, Вакха, запороли насмерть, а второму, Сергию, отрубили голову.

Город Ресафа, где произошли эти трагические события, позднее переименованный в Сергиополь (опустевший в XIII веке древний город в Сирийской пустыне на берегу Евфрата – место археологических раскопок), стал местом паломничества и уже в V веке — резиденцией епископа. Там построили великолепный храм в честь святых Сергия и Вакха, которых очень чтили на всем христианском Востоке.

Мощи мучеников, долгое время остававшиеся в Ресафе, потом были перенесены в Венецию. Храмы, посвященные Сергию и Вакху есть в Маалюле (разрушен боевиками в сентябре 2014 года) и Босре в Сирии, в Каире, Стамбуле, Риме. Были они и в России, но до нашего времени не сохранились.

Русская православная церковь отмечает их память 7 октября (20 октября по новому стилю) — в день, когда принял монашеский постриг преподобный Сергий Радонежский, получивший свое монашеское имя в честь древнего мученика.