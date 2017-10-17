Религиозные праздники 18 октября

18 октября православные верующие празднуют Собор Московских святителей.

Собор Московских святителей

Практика соборного празднования памяти святых известна со времен установления общего праздника трем великим святителям — Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту, отстоявшим чистоту канонического православия в борьбе с ересями во времена становления христианской церкви. По этому примеру на Руси во времена царя Феодора Иоанновича и патриарха Иова соединили в одном общем праздновании 5 октября (18 октября по новому стилю) трех Московских митрополитов — Петра, Алексия и Иону, во времена смут и усобиц сохранивших православие на русской земле.

В XIX веке к ним присоединили еще одного хранителя православия, страдальца за веру и правду митрополита Филиппа, а в начале XX-го — священномученика патриарха Ермогена.

А в конце XX — начале XXI века были канонизированы и сам основоположник этого соборного праздника патриарх Иов, и митрополит Макарий, делом жизни которого было прославление русских святых, и великие просветители и миссионеры XVIII-XIX веков митрополиты Филарет, Иннокентий и Макарий, и новомученики и исповедники Российские патриарх Тихон и местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр.

Кто же они, столпы российского православия?

Святитель Петр, митрополит Киевский и всея Руси – первый предстоятель Русской церкви, с 1325 года выбравший своей личной резиденцией Москву и завещавший похоронить себя в ней, провидя ее роль как собирательницы Русской земли.

Святитель Алексий, митрополит Киевский и всея Руси — церковный дипломат, миротворец, опекун и духовный наставник князя Дмитрия Донского, друг преподобного Сергия Радонежского. 24 года возглавлял он Русскую церковь. При нем она достигла величайшего духовного расцвета. При нем центром русской митрополии и постоянной резиденцией митрополитов окончательно стала Москва.

Святитель Иона, митрополит Киевский и всея Руси – был избран на Киевскую кафедру в 1431 году, но в Константинополе поторопились утвердить другого кандидата — Исидора, который в 1438 году отправился на Флорентийский собор и от лица Русской церкви принял унию с католиками, за что собором русских архиереев был низложен. Посвящение святителя Ионы в митрополиты впервые было совершено в Москве, а не в Константинополе. При нем в 1459 году соборным решением был закреплен новый порядок избрания русских митрополитов – Собором русских епископов с согласия Московского князя. Русская православная церковь фактически слала автокефальной, а митрополит Иона стал последним из ее предстоятелей, носившим титул митрополита Киевского.

Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси — возведен на Московскую кафедру в 1542 году боярам Шуйскими, правившими Русью при малолетнем царе Иване. Он стал другом и духовным наставником юного царя, он входил в его "Избранную Раду", он венчал царя с Анастасией Захарьиной. При нем в 1542 и 1549 годах в Москве прошли два Макарьевских собора, на которых был канонизирован целый сонм русских святых. В историю церкви он вошел как составитель свода их житий — знаменитых "Макарьевских миней". При нем в 1551 году состоялся Стоглавый поместный собор Русской православной церкви, принявший важнейшие решения, определявшие соотношения норм государственного, судебного, уголовного и церковного права. В 1563 году, когда митрополит Макарий по немощи хотел уйти на покой, царь Иван умолил его остаться, но через 10 дней святитель скончался.

Святитель Филипп, митрополит Московский и всея Руси – боярин Колычев, предпочетший службе царю земному служение Царю Небесному, возведенный на Московскую кафедру по воле Ивана Грозного, добившийся поначалу прекращения казней и видевший главной своей задачей печалование за опальных и смягчение свирепости царя. За это в 1568 году, когда началась очередная волна террора, митрополит Филипп сам попал в опалу, был лишен сана, осужден на вечное заточение, в колодках и кандалах сослан в дальний монастырь и через год задушен там Малютой Скуратовым.

Святитель Иов, первый патриарх Московский и всея Руси — возглавивший Русскую церковь в царствование Бориса Годунова и немало потрудившийся для распространения православия в покоренном при Иване Грозном Поволжье и Сибири. Патриарх Иов отказался признать Лжедмитрия I сыном царя Ивана, потребовал от москвичей присяги на верность сыну царя Бориса Федору, а признавших самозванца предал анефеме. После убийства Федора Годунова патриарха арестовали, сорвали облачение и отправили в изгнание, а на патриаршую кафедру возвели грека Игнатия, но его никто не признал, и до самой его смерти в 1607 году патриарх Иов оставался единственным законным главой Русской церкви.

Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси — избранный на Московскую кафедру в разгар Смуты, главной задачей своей видел в том, чтобы не дать ввести в России униатство и католичество и не позволить искоренить православие. Своими обличительными и призывающими к единению в борьбе с врагом и избранию русского царя посланиями патриарх Ермоген во многом способствовал созданию мощных центров народного сопротивления интервентам, за что был насильственно сведен с патриаршего престола и заточен в Чудовом монастыре, откуда благословлял русское ополчение и где скончался мученической смертью от голода.

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский - первым в Петербургской духовной академии начал читать лекции на русском языке, а делом всей его жизни стало создание и издание русского перевода Библии, известного сегодня как канонический синодальный перевод. Он же составил православный "Катехизис". Поставленный на Московскую кафедру в 1821 году, он вскоре стал абсолютным духовным авторитетом для всей Русской церкви. Особым его попечением всегда было миссионерство, и именно ему во многом были обязаны своим успехом русские православные миссии а Америке, Сибири, на Дальнем Востоке и крайнем Севере. Его же трудами Московская духовная академия стала тем центром, из которого вышла целая плеяда блестящих русских богословов и философов.

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский — апостол Сибири и Америки, выдающийся миссионер, отдавший всю жизнь просвещению коренных народов Северной Америки, Камчатки, Якутии и Приамурья, создавший письменность алеутов, начавший переводить на якутский и тунгусский языки тексты богослужения и Священного Писания. На Московскую кафедру он был поставлен после кончины митрополита Филарета в 1868 году — в самом конце жизни, уже старым и больным человеком, — но 10 лет все оставшиеся силы отдавал заботам о епархии, по привычке всегда сам объезжая ее храмы и монастыри и принимая множество посетителей всех сословий. Его стараниями были созданы училище для девушек из духовного звания, иконописная школа, богадельня для бедных вдов и сирот. Скончался великий труженик и новый апостол в 1979 году на 82-м году жизни.

Святитель Макарий (Парвицкий-Невский), митрополит Московский и Коломенский - апостол Алтая, для успеха миссии в совершенстве овладевший алтайским языком и переводивший на него богослужебные книги, крестивший несколько десятков тысяч местных жителей и открывший для них около пятидесяти школ и училищ. В 1912 году он был назначен Синодом на Московскую кафедру и с тем же миссионерским рвением взялся за катехизацию паствы. В феврале 1917 года он отказался присягнуть Временному правительству.

Светские власти не допустили его на Всероссийский поместный собор 1917-1918 годов и под угрозой заключения в Петропавловскую крепость вынудили подать в отставку. Кроме того, 82-х летнего старца лишили положенного ему по статусу содержания и права проживания в Троице-Сергиевой Лавре, сослав в Николо-Угрешский монастырь, где он доживал, покинутый всеми, в параличе, но не потерявший способности мыслить и говорить. Патриарх Тихон до самой своей смерти навещал больного, а его преемник митрополит Петр, став патриаршим местоблюстителем, приехал к старцу за благословением, и тот подарил ему свой белый клобук. Скончался апостол Алтая в 1926 году.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России – начинал свое пастырское служение как миссионер в Америке, много потрудился для завершения перевода богослужебных текстов на английский язык, при нем в США были открыты десятки православных храмов, был основан первый православный монастырь и при нем школа-приют для сирот. На Всероссийском поместном соборе 1917-1918 годов на фоне вестей о многочисленных расправах над духовенством и сообщения об убийстве митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) был избран патриархом. В первых своих воззваниях предал анафеме всех, творящих кровавые расправы, что большевики, естественно, приняли на свой счет, хотя речь шла о "всех, взявших меч".

С тех пор остаток жизни патриарха Тихона прошел в мучительных поисках приемлемого компромисса между церковью и богоборческой властью, отправившей его в 1922 году под арест. До конца жизни он оставался под следствием, и официальной регистрации Патриархии как органа церковного управления так и не произошло. В декабре 1924 года на патриарха было совершено покушение, во время которого погиб его келейник Яков Полозов, а через месяц патриарх Тихон слег и в апреле 1925 года скончался.

Священномученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий — местоблюститель патриаршего престола, преемник патриарха Тихона, по его личной просьбе принявший монашество и епископство и до самой своей мученической смерти в 1937 году одним своим существованием и категорическим отказом снять с себя возложенные на него предшественником и утвержденные собором епископов полномочия местоблюстителя — несмотря на ссылки, тюремные заключения и пытки — удержавший Русскую церковь от раскола и гибели.