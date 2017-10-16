Религиозные праздники 17 октября

17 октября православные верующие празднуют обретение мощей святителей Гурия и Варсонофия, Казанских чудотворцев.

Святители Гурий и Варсонофий, Казанские чудотворцы

Святитель Гурий (в миру Григорий Руготин) был первым архиепископом учрежденной в 1555 году Казанской епархии. Родом он был из подмосковного городка Радонежа, изнебогатой дворянской семьи. В юности служил управляющим имением у князя Ивана Пенькова, который, поверив навету, что у молодого управляющего роман с его женой, засадил Григория в подземелье, где тот подорвал здоровье, но укрепил и углубил религиозное чувство.

Выйдя из темницы, он принял постриг в Иосифо-Волоколамском монастыре, потом почти 9 лет был его игуменом, а после год управлял Троицким Селижаровым монастырем в Тверской епархии.

На Казанскую кафедру его избрали по жребию. А в помощь ему дали архимандрита Варсонофия из Пешношской обители для основания там монастыря.

Выбор Варсонофия для православной миссии в Казани был не случаен: сын приходского священника из Серпухова он в 1512 году во время рейда Ахмат Гирея и Бурнат Гирея на Рязань попал в татарский плен и пробыл там три года, пока отец собирал деньги на выкуп. В плену он выучил татарский язык, а вернувшись домой, поехал в Москву и в Спасо-Андрониковом монастыре принял иноческий постриг.

Со временем добродетельного и благочестивого монаха Варсонофия поставили игуменом Николо-Пешношской пустыни, основанной в 15 верстах от Дмитрова учеником преподобного Сергия Радонежского преподобным Мефодием. А в 1553 году царь Иван Грозный, заехав в обитель по пути в Кириллов Белозерский монастырь, обратил внимание на опытного настоятеля, побывавшего в плену и знающего язык и нравы татар, и вспомнил о нем, когда в Казани открывали новую епархию.

Вместе с архиепископом Гурием и архимандритом Варсанофием в Казань отправили несколько монахов Пешношского и Андроникова монастырей, и уже через год в Казанском кремле был основан Спасо-Преображенский монастырь, ставший в скором времени средоточием духовной жизни бывшей татарской столицы, а через несколько лет число иноков в нем дошло до ста.

Архимандрит Варсонофий усердно обращал татар в православную веру, чему немало способствовало знание татарского языка. За несколько лет работы миссии в Казани появилось четыре монастыря, Благовещенский кафедральный собор и более десяти городских церквей. Но в 1561 году архиепископ Гурий тяжело заболел. По праздникам его приносили в церковь — он уже не мог ни ходить, ни стоять. В 1563 году он принял от архимандрита Варсонофия великую схиму и после смерти был погребен в Преображенском монастыре.

А через четыре года, когда скончался Тверской епископ Акакий, митрополит Филипп, вызвал архимандрита Варсонофия в Москву и поставил его на Тверскую кафедру. Времена для Твери, не вошедшей в опричнину, были тяжелые. Как, впрочем, и не только для Твери. С ужасом и негодованием узнал епископ Варсонофий, что друг его Герман, архиепископ Казанский, вызванный в Москву для возведения в сан митрополита и осмелившийся кротко напомнить царю, что тот даст ответ на суде Божием за свои жестокости, был изгнан и умер в заточении. Много страшных событий прошло пред глазами Варсонофия за четыре года его архиерейского служения.

В 1571 году он удалился на покой в основанную им в Казани обитель, пять лет провел там в молитве и уединении и принял великую схиму, а когда скончался, был погребен там же, в Преображенском монастыре.

А в октябре 1595 года, когда по благословению патриарха Иова начали строить в обители новый Преображенский храм, обрели мощи святителей Гурия и Варсонофия, и тогдашний Казанский митрополит, будущий патриарх Ермоген, описал это событие в составленном им житии своих святых предшественников.