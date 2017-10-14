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Религиозные праздники 15 октября

12:0014.10.2017
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15 октября православные верующие чтут память святого праведного воина Феодора (Ушакова).

Святой праведный воин Феодор (Ушаков)

Адмирал Федор Ушаков, командующий Черноморским флотом, без единого поражения проведший сорок военных кампаний, разбивший турецкий флот и утвердивший Россию в статусе великой морской державы стал единственным причисленным к лику святых воином нового времени, хотя в православных святцах хватает его легендарных предшественников, живших в давние времена.

Возможно, сказались влияние и молитвы родного дяди, преподобного Феодора Санаксарского, в юности служившего в гвардии, но бежавшего из столицы в пустынные двинские леса, чтобы упражняться в посте и молитве, сысканного там по повелению императрицы Елизаветы Петровны, но оставленного ею в Александро-Невской лавре и принявшего там монашеский постриг, потом направленного в Саровскую пустынь, а под конец жизни игуменствовавшего в возобновленной им Санаксарской обители.

Когда 16-летний Федор Ушаков был зачислен в Морской кадетский корпус, дяди своего в Петербурге он уже не застал, но помнил о нем и внутреннюю связь с ним чувствовал и в годы учебы, и в начале службы на Балтике и в Азовской флотилии.

А свой первый орден и чин капитана первого ранга будущий флотоводец получил на суше – за то, что с минимальными человеческими потерями справился с эпидемией чумы, разразившейся в Херсоне, когда там по повелению Екатерины II начали строить Черноморский флот.

Потом были многочисленные морские победы, ордена, чины. А в Севастополе, в перерывах между военными кампаниями, прославленный адмирал "каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных; а произнося приговор, щадил мужа, отца семейства многочисленного; и был исполненный доброты необыкновенной".

В 1799 году, взяв у французов крепость Корфу, адмирал Ушаков "в первый день Пасхи назначил большое торжество, пригласив духовенство сделать вынос мощей угодника Божьего Спиридона Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближних островов. При выносе из церкви святых мощей расставлены были по обеим сторонам пути, по которому пошла процессия, русские войска; гробницу поддерживали сам адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных строений, и в это время отовсюду производилась ружейная и пушечная пальба… Всю ночь народ ликовал".

Когда в 1801 году заговорщиками был убит император Павел I, прославленный адмирал был отозван в Петербург, но при новом государе пришелся не ко двору и в 1806 году ушел в отставку и занялся благотворительностью.

В конце концов он уехал в деревню Алексеевка в Темниковском уезде, близ Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где упокоился его дядя. Монах и моряк — они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело: ревностно служили Господу — на том поприще, на которое Он их призвал.

Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила: "Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты три… по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам… В Великий пост жил в монастыре, в кельи… по целой седмице и всякую продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно; по временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения; так же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения".

Когда началась Отечественная война 1812 года, Феодор Ушаков вместе с темниковским соборным протоиереем устроил госпиталь для раненых, дал деньги на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка и все, что имел, отдавал он "на воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага".

Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел "крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года октября 2-го дня  (15 октября по новому стилю) и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его… первоначальника обители сия иеромонаха Феодора". Гроб с телом усопшего адмирала народ нес на руках до самой Санаксарской обители.

В 1930-е годы, когда монастырь был закрыт, часовню над могилой адмирала разрушили, а в 1944-м, когда после учреждения ордена адмирала Ушакова была создана госкомиссия по увековечению его памяти, ею при раскопках на территории Санаксарского монастыря  были обретены нетленными его мощи, о чем был составлен соответствующий документ.

В 1991 году Санаксарский монастырь был возвращен церкви. А 23 июля 2001 года состоялось прославление праведного Феодора в лике святых.

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