Религиозные праздники 11 октября

11 октября православные верующие чтут память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Преподобные Кирилл и Мария Радонежские

3 апреля 1992 года, во время празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия Радонежского, на Архиерейском соборе Русской православной церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Канонизация увенчала шестивековое почитание родителей великого подвижника, давших миру образец святости и христианского устроения семьи.

Семья боярина Кирилла когда-то жила в своей вотчине в 4 километрах от Ростова — в селении Варницы на берегу реки Ишни. Боярин служил Ростовским князьям, не раз сопровождал их в Орду. По древнему ростовскому преданию, происходил он из старинного рода Симоновичей, родоначальником которого был один из потомков варяжского князя Африкана — Симон (Шимон), чьи потомки переехали на северо-восоток Руси в свите князя Юрия Долгорукого.

Варфоломей (будущий Сергий) был вторым сыном Кирилла и Марии после Стефана.

Голод ли и татарское нашествие довели ростовского боярина до нищеты, или своевольные московские наместники, распоряжавшиеся в Ростове, приказали ему удалиться из города, только семейство, когда отроку Варфоломею было 15 лет, перебралось в Московское княжество, в город Радонеж.

По старости лет боярин Кирилл не мог сам нести службу Московским князьям, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, который к тому времени женился. Младший сын Петр также избрал супружескую жизнь, и только Варфоломей упорно желал принять иноческий постриг. Родители, хоть и были сами почитателями монашества, но просили сына подождать с исполнением его намерения и "упокоить их старость".

В конце жизни Кирилл и Мария вместе приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре в 3 км от Радонежа, в то время одновременно мужском и женском. За ними, уже немощными, ухаживал Стефан, также поселившийся в монастыре после смерти жены. Умерли Кирилл и Мария в 1337 году, перед смертью благословив Варфоломея на монашеский подвиг. Дети похоронили их в Покровском соборе, где и сегодня находятся их мощи, и сорок дней оставались в монастыре, молясь об упокоении родителей и раздавая милостыню в их память.

Уже в XIV веке в лицевом житии преподобного Сергия Радонежского родители его изображены с нимбами. К XIX веку почитание их распространилось по всей России, о чем свидетельствуют месяцесловы того времени.

После 1917 года Хотьковский монастырь был ликвидирован, и только в 1989 году в возвращенной Русской православной обители в день празднования преподобного Сергия мощи его родителей перенесли в храм Покрова Пресвятой Богородицы и возобновилось празднование их памяти 11 октября. А в 1992 году открылся Хотьковский женский монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, и в том же году состоялось общецерковное прославление преподобных Кирилла и Марии.