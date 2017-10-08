Религиозные праздники 9 октября

9 октября православные верующие чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Иоанн Заведеев, младший брат апостола Иакова — один из 12 апостолов, он был среди рыбаков, первыми призванных Христом в ученики на Генисаретском озере (Мф. 4:21; Мк. 1:19). Только их с Петром и Иаковом сделал Иисус свидетелями своего Преображения и Гефсиманской молитвы перед распятием, а на кресте поручил Иоанну заботиться о Своей Матери.

Согласно христианской традиции, Иоанн Богослов — автор Евангелия от Иоанна и трех посланий и Откровения (Апокалипсиса), вошедших в канонический свод Нового Завета.

О жизни его после евангельских событий исторических документов не сохранилось. По преданию, после Успения Богоматери он с учеником Прохором отправился с проповедью в Эфес и другие города Малой Азии, во время гонений на христиан при императоре Нероне был схвачен, привезен в Рим, приговорен к смерти, но, чудесным образом избежав казни, был сослан на остров Патмос и прожил там много лет, проповедуя и исцеляя больных.

Там, на Патмосе, после трехдневного поста и молитвы апостол Иоанн, вдохновляемый Святым Духом, написал свое Евангелие. А после этого, уединившись в пещере, получил откровение Божие, которое послушно записал.

Получив свободу после многолетней ссылки, он вернулся в Эфес. Там между 85 и 95 годами было доработано и обрело окончательную форму его Евангелие.

"Его Евангелие поистине изумительное, — писал святитель Лука (Войно-Ясенецкий). — Но не одно только Евангелие написал святой апостол Иоанн Богослов, он написал еще и три чудных соборных послания. И только из первого его послания узнаем то, что важней всего для нас, — узнаем, что Бог есть любовь. В древнем мире богов представляли только грозными владыками, карателями и мстителями, и никто не знал до того, как нам это открыл святой Иоанн, что Бог есть любовь. Его послания — сплошной гимн любви".

Годы жизни апостола Иоанна определяют лишь приблизительно: по церковной традиции, во время распятия Христа ему было лет 16, а умер он около 100 года — последний из учеников, знавших Иисуса во время его земной жизни: остальные апостолы к тому времени уже приняли мученический венец.

Свидетельство о личности апостола Иоанна оставил его ученик Игнатий Богоносец, в 107 году в Риме отданный на растерзание львам.

В церковной же традиции среди избранных учеников Христа апостол Иоанн занял особое место — Апостола любви, автора священной формулы: "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (1Ин.4:16).