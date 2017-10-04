Религиозные праздники 5 октября

5 октября православные верующие чтут память блаженной Параскевы Дивеевской, а иудеи празднуют Суккот.

Параскева Дивеевская, Христа ради юродивая

Блаженная Параскева Дивеевская, больше известная как Паша Саровская, прожила 120 лет. Под конец жизни ее знала вся Россия — от темной крестьянки до государя императора.

Преподобный Серафим Саровский, благословивший ее на подвиг юродства, говорил, что "истинных блаженных и Христа ради юродивых бывает мало; большинство из них — бродящие по России, взявшие самопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди, руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в сердце человека, по образу их жизни и, в особенности, по неподражаемости речи, которая у всех одна".

Настоятель Суздальского Ефимьева монастыря архимандрит Серафим (Чичагов), автор "Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря", прекрасно знавший Пашу Саровскую, говорил о ней: "От доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские, добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все странности ее, — иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки, — лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Облекаясь иногда в сарафаны, она, как превратившаяся в незлобивое дитя, любит яркие красные цвета и иногда одевает на себя несколько сарафанов сразу, как, например, когда встречает почетных гостей или в предзнаменование радости и веселия для входящего к ней лица".

А начиналась жизнь Ирины, дочери крепостных помещиков Булыгиных из села Никольского Спасского уезда Тамбовской губернии, вполне банально для конца XVIII — начала XIX века. Семнадцати лет господа выдали ее замуж, прожила она с мужем 15 лет, потом продали их господам Шмидтам. Через пять лет Ирина овдовела. Детей у нее не было, второй раз замуж идти она отказалась наотрез, и господа оставили ее при себе экономкой.

А потом у них пропало два холста. Господа учинили следствие: приехал становой с солдатами, допрашивали экономку с пристрастием — аж уши порвали. Потом холсты нашли… а Ирина от своих "нехристей"-хозяев сбежала. Те подали в розыск и через полтора года нашли беглую в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Посадили ее в острог, потом этапом вернули господам. Но она опять сбежала. Когда ее вернули второй раз, она уже приняла тайный постриг с именем Параскева и получила благословение на подвиг юродства.

Конечно, в дворовые она больше не годилась, и господа выгнали в чем была на улицу. Пять лет бродила она по селу как помешанная, служа всеобщим посмешищем, а потом пропала — укрылась в Саровском лесу, вырыла себе пещерку и прожила там почти 30 лет. Ходила иногда в Саров, в Дивеево, окрестные крестьяне и паломники приходили к ней в лес, просили молитв, давали милостыню.

Кончилось все трагично: польстившись на мифическое богатство отшельницы, на нее напали грабители и избили до полусмерти. Нашли блаженную Пашу всю в крови, она после этого целый год болела и полностью так никогда и не оправилась.

Осенью 1884 года она пришла в Дивеевский монастырь и осталась там до конца своих дней — на 31 год.

В конце XIX века имя Прасковьи Ивановны было известно не только в народе, но и в придворных кругах. Многие из высокопоставленных лиц, посещая Дивеевский монастырь, считали своим долгом побывать у нее. Сохранилось много свидетельств прозорливости блаженной. В 1903 году во время прославления преподобного Серафима Саровского Пашу Саровскую посетили Николай II и императрица Александра. И блаженная предрекла им и скорое рождение долгожданного наследника, и гибель России и царской династии, разгром церкви и море крови. Царь после этого не раз посылал к ней за советом, а незадолго до своей кончины блаженная часто молилась перед его портретом, предвидя скорую его мученическую смерть.

Умирала блаженная схимонахиня Параскева тяжело и долго. Скончалась она 22 сентября (5 октября по новому стилю) 1915 года в возрасте 120 лет. Похоронили ее у алтаря Троицкого собора Серафимо0Дивеевского монастыря.

А в 2004 году на торжествах, посвященных 250-летию со дня рождения преподобного Серафима Саровского, состоялось прославление подвижницы в лике святых.

Суккот

Еврейский праздник кущей, Суккот, начинается на 15-й день нового года (15-е тишрея) и продолжается 7 дней. На это время, по традиции, следует покинуть свой дом и перебраться в шатер (кущу) – в память о блуждании евреев по Синайской пустыне и о Скинии — походном храме, где хранился Ковчег Завета и совершались жертвоприношения до постройки Иерусалимского Храма.

Праздник Суккот отмечается в пору изобилия и подведения итогов материальным достижениям. Но есть опасность, что это приведет человека к мысли, будто "сила моя, руки моей крепость доставила мне все это добро". И чтобы подчеркнуть, что материальные блага преходящи и достижение их не может быть самоцелью, Тора говорит человеку, с удовлетворением разглядывающему все, что он нажил: именно сейчас уйди из дома твоего — из твоей теплой, надежной крепости, снабженной всеми удобствами, — и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед превратностями погоды. Знай, что вся наша жизнь в этом мире — это жизнь в шалаше, покрытом листьями, которые сегодня зелены, а завтра увянут. Единственное твое ценное приобретение — это исполнение заповедей Всевышнего и твое духовное обогащение.

Первый день праздника – йом тов, день, когда всякая работа запрещается. Потом наступают "будни праздника", в которые разрешается делать необходимое. А на восьмой день празднуют Шмини Ацерет — "праздничное собрание". В этот день произносятся поминальные молитвы и молитвы о дожде.

В первые два праздника Суккот, а также в Шмини Ацерет (восьмой день) зажигают праздничные свечи — по обычаю, в шалаше. Но если он плохо защищен от ветра, то свечи зажигают дома, произнося благословение о свечах праздника и благодарственное благословение.

Семь гостей посещают в течение праздника кущу каждого еврея, соблюдающего заповеди Торы: души Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида, и каждый из них по очереди возглавляет их всех, и каждый познал вкус скитаний. А чтобы удостоиться посещения этих семи гостей и чтобы праздничное веселье было настоящим весельем, каждый зовет к себе гостей из плоти и крови.

В Суккот выполняют особый ритуал — "вознесение лулава". Лулавом называется лист пальмы, входящий в набор из четырех растений, которые принято поднимать и благословлять. Каждое из них символизирует определенный тип людей: этрог (вид цитрусовых), обладающий и вкусом, и запахом, — это евреи, знающие Тору и совершающие добрые дела; лист финиковой пальмы, дающей плод сладкий, но без запаха, — это евреи, обладающие знанием Торы, но не совершающие добрых дел; мирт — растение несъедобное, но приятно пахнущее — это евреи, от которых, как аромат, исходят добрые дела; ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха, — это евреи, которые не знают Тору и не делают добра. И все-таки Бог всех соединил в один букет, арбаа миним — один народ, чтобы помогали друг другу, просвещали друг друга и отвечали друг за друга.

В Израиле в Суккот всегда царит особая радостная атмосфера. По всей стране можно видеть шалаши — во дворах, в палисадниках, на балконах и верандах, на автомобильных стоянках. Ни одна военная база не обходится без праздничной кущи. Сегодня уже мало кто действительно живет в них все семь дней — обычно семья там только обедает, лишь некоторые остаются на ночь.

Особенно радуются Суккоту дети: после первого праздничного дня школьники и студенты не учатся, а на предприятиях и в учреждениях принято либо брать отпуск, либо работать полдня.

На праздничное угощение приглашают не только родных и близких, но даже малознакомых людей, и это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке.

В этот праздник евреи обращаются к Всевышнему с благодарностью и восхвалениями за то, что Он благословил свой народ изобилием.

