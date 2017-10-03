Религиозные праздники 4 октября

4 октября православные верующие чтут память святителя Димитрия Ростовского.

Святитель Димитрий Ростовский

Митрополит Ростовский Димитрий (в миру Данила Туптало) родился в 1651 году в местечке Макаров под Киевом, а через сто лет был прославлен в лике святых — первым в синодальный период истории Русской церкви.

Учился он в Киево-Братской коллегии, будущей Киево-Могилянской академии. Семнадцати лет от роду принял монашеский постриг в Киевском Кирилловском монастыре, прожил там семь лет, потом странствовал по украинским обителям, пока не попал в Киево-Печерскую лавру, где его благословили составлять жития святых.

А в 1686 году Киевская метрополия перешла из Константинопольского в Московский патриархат, и труд иеромонаха Димитрия попал на глаза патриарху Адриану, который с тех пор всегда его опекал. А сразу после его смерти, в 1701 году ученого монаха даже возвели в сан митрополита Тобольского и всея Сибири, но он заболел и до Сибири не доехал — год прожил в Чудовом монастыре в Москве, а потом указом Петра I был определен на Ростовскую митрополию.

Приехав в Ростов, новый владыка первым делом определил место своего будущего погребения, а потом принялся за просвещение паствы и борьбу с пьянством, старообрядчеством и католицизмом. В 1709 году, когда он умер, завещание его выполнили — похоронили в Троицком соборе Яковлевского монастыря. А лет через сорок над его могилой просел чугунный пол и были обретены мощи святителя Димитрия. И уже через 4 года Синод его канонизировал, а день обретения его мощей — 21 сентября (4 октября по новому стилю) стал общецерковным праздником.

В честь митрополита Димитрия даже назвали крепость, ставшую со временем городом — Ростовом-на-Дону. Императрица Елизавета Петровна велела изготовить для его мощей серебряную раку и облачение из золотой парчи, но на торжествах в Ростове по случаю их положения в новую раку в 1763 году присутствовала уже Екатерина II. А его четырехтомные "Четьи-Минеи" — сборник житий святых, над которым он работал 20 лет — стали на два века одной из самых популярных в России книг.

Академик Лихачев считал Димитрия Ростовского "последним писателем, который имел огромнейшее значение для всей православной Восточной и Южной Европы". А Достоевский писал: "По всей земле русской… распространен дух Четьи-Минеи… Есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в детстве слышал такие рассказы… Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали… В этих рассказах заключается для русского народа… нечто покаянное и очистительное".