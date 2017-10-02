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Религиозные праздники 3 октября

12:0002.10.2017
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3 октября православные верующие чту память святого благоверного князя Михаила Черниговского.

Святой благоверный князь Михаил Черниговский

Михаил Всеволодович Черниговский, казненный с боярином Феодором в Орде 20 сентября 1246 года, был на Руси самым почитаемым из святых князей после Бориса и Глеба, а сказание о нем, составленное современником, вошло в летопись. Это даже не житие, а повесть о "мучении" с кратким житийным введением.

Сын князя Всеволода Чермного стал Черниговским князем в 1223 году, когда дядя его Мстислав погиб в битве на Калке. А через два года его позвали к себе княжить новгородцы — просто потому что он был шурином Владимирского князя Георгия, с которым Новгород очень хотел помириться. Но пробыл там Михаил совсем недолго — вернулся в свой удел и принялся за его благоустройство, в 1235 году унаследовал Киевский великокняжеский стол, а через четыре года татары, опустошив Рязань, Суздаль и Владимир, двинулись на Южную Русь, смерчем пройдя по левобережью Днепра и черниговским и переяславским землям.

И тут начинается совершенно шекспировский сюжет. В 1240 году войска Батыя подошли к Киеву. Хан послал к князю парламентеров, но Михаил переговоры вести не стал, послов приказал убить, а сам "бежал в Угры", или, по более "политкорректной" версии, срочно уехал в Венгрию, чтобы побудить венгерского короля общими силами дать отпор врагу. Но ни "угры", ни поляки, ни германский император на союз не пошли, и князь вернулся на городское пепелище, а потом уехал в Чернигов.

И тут Батый потребовал, чтобы он приехал в Орду. И князь, который так, мягко говоря, не-геройски повел себя во время войны, добровольно поехал на верную смерть. Он знал, что русских князей и бояр татары заставляют проходить через костер, чтобы "очистить их от злых намерений", и "поклониться кусту и огневи и идолом их". Вместе со своим ближним боярином Феодором князь взял у духовника благословение принять смерть за веру Христову.

Но Батый, как ни странно, принял его вполне дружелюбно. Другие русские, которые оказались в то время в Орде — внук его Борис, князь Ростовский, бояре — умоляли покориться, бояре даже обещали взять вину на себя: "Вси за тя епитимью приимем, княже, со всею областию своею". Но Михаил ответил: "Не хощу только именем зватися христианин, а дела творити поганых". И вместе с верным своим Феодором принял казнь за Христа, ради которой и приехал. Мучеников тайно похоронили, а потом перенесли их останки в Чернигов.

14 февраля 1572 года, по желанию Ивана Грозного, с благословения митрополита Антония, мощи святых мучеников были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, оттуда в 1770 году — в Сретенский собор, а 21 ноября 1774 года — в Архангельский собор Московского Кремля.

После этого все служилые "верховские" князья — Долгоруковы, Волконские, Репнины, Грочаковы, Оболенские, Одоевские, Воротынские, Барятинские — при составлении родословной слали указывать его своим предком.

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