Религиозные праздники 1 октября

1 октября православные верующие чтут память преподобной Евфросинии Суздальской, а мусульмане отмечают.

Преподобная Евфросиния Суздальская

Старшая дочь князя Михаила Черниговского, замученного в Орде, она, по преданию, в детстве была обручена, но жених в подростковом возрасте внезапно умер, и малолетняя "соломенная вдова" решила навсегда остаться в Суздале, где гостила у родственников, в женском монастыре в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, и приняла там постриг с именем Евфросиния.

В родительском доме она получила серьезное образование: читала не только Писание, но и Платона с Аристотелем, Гомера и Вергилия, знала труды Эскулапа и Галена. И неудивительно: ее бабкой была польская принцесса, дочь короля Казимира II, а дедом — великий князь Киевский Всеволод Чермный (Рыжий) — люди не только знатные, но и европейски образованные. А подолгу живя в детстве в Киеве, она имела возможность проходить обучение у Киево-Печерских монахов и пользоваться монастырской библиотекой.

В монастыре она предложила настоятельнице поделить обитель на две части — вдовью и девичью, и замужние горожанки ходили во "вдовью" Троицкую церковь, а девицы — в главный монастырский храм Ризоположения. (О том, как важно, чтобы девственницы и женщины, побывавшие замужем, жили в монастыре раздельно будет через 600 лет говорит преподобный Серафми Саровский, вдохновитель создания в Дивеево Мельничной девичьей общины).

В монастырском предании сообщалось, что знатная и образованная княжна-монахиня занималась обучением молодых девушек, не только постригшихся в монастырь, но и обычных горожанок, живших поблизости, и со временем прослыла в округе такой ученой, что к ней стали приходить за знаниями самые разные люди. Это прославило не только саму Евфросинию, но и Ризоположенский монастырь.

Когда же поблизости начинались эпидемии, в обитель люди тянулись, как в больницу — Евфросиния и сестер научила азам врачебного искусства, почерпнутым из латинских книг.

Она заранее знала о гибели своего отца и разорении Суздаля в 1238 году войсками Батыя. А получив известие о мученической кончине князя Михаила, наложила на себя многодневный пост, и вся ее дальнейшая жизнь была подвигом полного самоотречения и строжайшего выполнения монашеских обетов. Народ при жизни почитал ее святой.

Скончалась инокиня Евфросиния между 1250-м и 1255 годом, а в 1698 году совершилось ее церковное прославление.

Ни в одном из древних житий святых жен Руси нет такого количества упоминаний о благодатной помощи Божией Матери, как в житии преподобной Евфросинии Суздальской. Образ ее вошел в русскую традицию как воплощение русского женского долготерпения: она пережила смерть жениха, гибель отца и брата, разорение родной земли, и все перенесла с терпением, кротостью и мужеством, без которых не вынес бы народ испытаний, обрушивавшихся на него из века в век. Пример преподобной Евфросинии Суздальской помогал нести неустройста жизни, преображая их молитвой и трудами и находя радость в единении с Богом через подвиг терпения, столь высоко ценимый на Руси.