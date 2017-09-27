Религиозные праздники 28 сентября

28 сентября православные верующие чтут память великомученика Никиты.

Великомученик Никита

Воин Никита из восточно-германского племени готфов (готов) родился и жил на восточном берегу Дуная (его племя обитало на территории нынешних Румынии и Бессарабии), крещение принял от епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора, и воевал против предводителя вестготов Атанариха. Вечный враг Рима, вынудивший императора Валента II признать суверенитет готов, этот правитель и после заключения мира считал всех христиан "римскими агентами" и "вражескими приспешниками".

Гонения при нем были столь жестокими, что множество христианских беженцев вынуждены были спасаться на римских землях, грозя империи гуманитарной катастрофой. Когда их положение стало совсем невыносимым, один из противостоящих Атанариху вождей вестготов, Фритигерн, вступил в переговоры с Валентом, добился поддержки Рима и воевал с гонителем до тех пор, пока Атанариху не пришлось переключиться на внешнего врага — гуннов.

Но воин Никита до этого не дожил — он погиб в самом начале гражданской войны: его арестовали за проповедь христианства и в 372 году сожгли. Останки мученика его друг Мариан похоронил в Киликии. А в VII веке мощи святого были найдены и перенесены в Константинополь, откуда их частица попала потом в сербский монастырь Высокие Дечаны в Косове.

В России, где великомученик Никита был одним из самых любимых святых, было множество Никитских храмов и монастырей. Один из них — действующий, в Переславле-Залесском. А память об одном из исчезнувших хранят названия Большой и Малой Никитских улиц, Никитского переулка и когда-то названных в честь монастыря Никитских ворот в Москве.