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Религиозные праздники 27 сентября

12:0026.09.2017
(обновлено: 13:58 26.09.2017)
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27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение честного и животворящего Креста Господня.

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня

Праздник Воздвижения — один из 12 великих (двунадесятых) православных праздников, установленный в память обретения Креста Господня, которое произошло, по преданию, в 335 в Иерусалиме близ Голгофы во время археологических раскопок, организованных приехавшей в Палестину матерью императора Константина Великого императрицей Еленой и иерусалимским епископом Макарием.
Это был праздник христианской империи, родившейся в день, когда император Константин увидел в знамении Крест и слова: "Сим победиши" — праздник победы христианства над царствами, культурами и цивилизациями, праздник того христианского мира, который распадается на наших глазах.

Столетиями в этот день в соборах архиереи, окруженные сонмом духовенства, посередине храма поднимали высоко над молящимися крест и осеняли им все четыре стороны света под громогласное пение хора: "Господи, помилуй!"

Церковное предание сохранило разные версии обретения Святого Креста. По самой древней из них — ее приводят церковные историки V века – Крест, бывшую на нем табличку с именем Иисуса и гвозди, которыми он был прибит к орудию казни, нашли под святилищем Венеры, воздвигнутом римлянами на месте разрушенного ими Иерусалимского Храма. Но поскольку крестов было обнаружено три, епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из них к тяжелобольной женщине: от прикосновения к тому, на котором был распят Господь, женщина исцелилась.

Другое предание, получившее большее распространение в средневековой церкви, рассказывает, что место, где нужно было искать Крест Господень, подсказал императрице Елене старый еврей по имени Иуда, а определили, какой из трех крестов — тот самый, когда от прикосновения им к мертвецу, которого проносили мимо, тот ожил. А Иуда потом крестился с именем Кириак. Это сказание даже вошло в число обязательных церковных текстов, предназначенных для чтения в праздник Воздвижения.

Сам же праздник, который изначально был лишь составной частью многодневного торжества, установленного в честь обновления храма Воскресения Христова и Иерусалиме, постепенно по своему значению поменялся с ним местами.

К VII веку тесная связь праздников Обновления и Воздвижения вообще перестала ощущаться — возможно, из-за нашествия персов, которые в 614 году разграбили Иерусалим и увезли Крест с собой в качестве трофея. После того как через 14 лет императору Ираклию удалось вернуть святыню и ее торжественно принесли в Иерусалим, высоко поднимая и поворачивая во все стороны, чтобы все собравшиеся могли ее увидеть, праздник Воздвижения приобрел двойное значение.

В Константинополе почитание Креста Господня, начавшееся еще при Константине Великом, после возвращения святыни из "персидского плена" сделало Воздвижение одним из великих праздников литургического года. А в память крестных страданий Спасителя в этот день был установлен строгий пост.

Частицы животворящего древа в многочисленных мощевиках разошлись по всему христианскому миру.

На Руси в праздник Воздвижения был обычай ставить часовни, малые церкви и придорожные "обетные" кресты — в благодарность за избавление от какой-нибудь напасти. В народе ходило сказание, как на Воздвижение происходит бой между "честью" и "нечистью", правдой и кривдой, а когда "наваждение от лукавого" начинает одолевать и все стоящее за веру правую дрожит-колышится, воздвигается из недр земных Свят-Господень Крест, и вся вселенная сияет, как солнце, а все зло тает, как воск.

Однако все это сегодня – из области этнографии и истории культуры. Вот что писал о празднике Воздвижения в конце XX века протопресвитер Русской православной церкви заграницей, богослов Александр Шмеман:

"Да, и в нынешнем году, как каждый год, будет совершаться этот торжественный древний обряд. Но вокруг храма будет греметь громадный город, безучастный к этому сокровенному торжеству, никак с ним не связанный, миллионы людей будут продолжать жить повседневной жизнью, волнениями, интересами, радостями, горестями, никакого отношения к тому, что совершается в храмах, не имеющими.

Многие христиане удовлетворены тем, что им с презрением позволяют "исполнять свои обряды", лишь бы они вели себя тихо и послушно и не мешали миру строить свою жизнь — без Бога, без Христа, без веры, без молитвы. Они, эти усталые христиане, уже почти и не помнят, что сказал Христос в ночь, когда шел Он к распятию: "В мире печальны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир"…

Да, золотом, серебром и драгоценными камнями был разукрашен этот Крест, что воздвигался руками священников над людскими толпами, но ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни не способны затмить подлинный и изначальный смысл Креста: орудие позорной и мучительной казни, к которому гвоздями прибит всеми брошенный, задыхающийся от боли и жажды Человек…

Почитать Крест, воздвигать его, петь про победу Христа — не значит ли это, прежде всего, верить в Распятого, верить, что крестный знак — это знак одного потрясающего, единственного по своему смыслу поражения, которое — только в силу того, что оно поражение, только в меру приятия его как поражения — и становится победой и торжеством…

И может быть, нам нужно было это внешнее поражение христианского мира, нужно было это оскудение и отвержение, дабы очистилась наша вера от всякой земной гордыни, от надежды на внешнюю силу, на внешнюю победу. Чтобы очистилось наше видение Креста Христова, который возносится над нами и над миром, даже если мы и мир не видим этого".

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