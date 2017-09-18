США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 19 сентября

12:0018.09.2017
0110
19 сентября православные верующие отмечают праздник в честь чуда архангела Михаила в Хонех.

Чудо архангела Михаила в Хонех

Архангел Михаил — один из высших ангелов, "архистратиг" — старший воин, вождь. В Писании он именуется "князем", "вождем воинства Господня" и изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. В Откровении Иоанна Богослова архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-дьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов. "И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною" (Откр. 12, 7-9).

В христианской традиции архангел Михаил считается защитником веры и борцом против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим дьявола.

Чудо в Хонах (по-славянски — "в Хонех") — один из редких примеров явления архистратига Михаила в Новом Завете. На знаменитой иконе из кремлевского Архангельского собора, изображающей его "с деяниями", большинство клейм посвящены ветхозаветным сюжетам: явлению Иисусу Навину у стен Иерихона, ночной борьбе с Иаковом, спору с диаволом о теле Моисея. К христианским временам относится лишь одно клеймо — архангел Михаил на нем ударяет жезлом в землю, направляя в расселину два горных потока. Рядом изображена церковь и согбенный старец, обращающийся к архистратигу с молитвой.

По преданию, это произошло в IV веке во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа (на месте разрушенного в 64 году землетрясением города Колоссы, жителям которого адресовано одно из посланий апостола Павла). Там находился храм во имя архистратига Михаила, а около него — целебный источник. В этих местах как-то особенно не любили христиан: здесь, по преданию принял мученическую смерть апостол Филипп и чуть было не погиб апостол Варфоломей.

В Михайловском храме 60 лет служил пономарем некий благочестивый человек по имени Архипп. В своем озлоблении на христиан вообще и на Архиппа в частности местные язычники задумали уничтожить церковь вместе с пономарем и соединили в одно русло две горные реки, направив их течение на храм. Архипп взмолился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия, и тот, явившись около храма, ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел потоку устремиться в нее. Церковь была спасена.

Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит (от греческого — "воронки", "расселины").

Обычно на иконах "Чудо в Хонах" изображается сам момент явления архангела: крупная фигура архистратига, храм, старец и поток воды, делящий пространство иконы пополам. Однако на Руси встречается и другой вариант: на нем архангел в царском облачении изображается крупно, фронтально, с хрустальной сферой в руке, а святой Архипп — в углу иконы, припадает к стопам небесного покровителя своего храма.

Для истории древнерусского почитания архангела Михаила "Чудо в Хонех" имеет первостепенное значение — этот сюжет входил самые распространенные на православной Руси книги — Прологи, Четьи Минеи, Торжественники, переписывался в самых разных сборниках.

В 1357 году 6 сентября (19 сентября по новому стилю), в день церковного праздника, посвященного этому событию, по молитвам Московского митрополита Алексия, находившегося в Орде по приглашению хана Джанибека, прозрела ослепшая от неизвестной болезни жена хана Тайдула. В знак благодарности святитель Алексий получил перстень Чингисхана, ярлык, согласно которому Русская церковь освобождалась от дани Орде, и участок земли в московском Кремле, где стояла ханская конюшня. Вернувшись в Москву, митрополит велел ее снести и на этом месте заложил каменный храм в честь Чуда архангела Михаила в Хонех, ставший основанием для будущего Чудова монастыря, снесенного в XX большевиками, который теперь, по инициативе президента, решено воссоздать.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена