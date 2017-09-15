Религиозные праздники 16 сентября

16 сентября православные верующие чтут память блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.

Блаженный Иоанн Власатый, Ростовский

Сведения о жизни блаженного скудны. Неизвестно, как и когда он пришел в Ростов: в его житии говорится лишь, что объявился он там в царствование Ивана Грозного и прославился подвигом юродства, терпя нужды и скорби и не имея постоянного пристанища — только иногда заходя для отдыха к своему духовному отцу, священнику Всехсвятской церкви Петру. А еще, что имел он "власы на главе велики", потому и назывался Власатым.

В Ростове его еще при жизни почитали святым, с ним советовался даже знаменитый Борисоглебский затворник Иринарх, к которому во времена Смуты приезжали за благословением и Михаил Мусин-Пушкин, и вожди народного ополчения Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

Принято думать, что юродство прославляется как святость только Русской церковью. Но это не так. Греческая церковь чтит 6 византийских юродивых, а в Киевсой Руси не канонизировали не одного. Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий Устюжский, который, согласно его житию, был… немцем (богатым купцом "от западных стран, от латинска языка, от немецкой земли"). В Устюг он попал из Новгорода, где познал истинную веру и, крестившись в правослаие, раздал свое имение и принял "юродственное Христа ради житие".

Вот и блаженный Иоанн Ростовский, похоже, не был природным русичем: на его гробнице хранилась принадлежавшая ему пергаментная Псалтырь на латинском языке, которую он, по преданию, все время носил с собой и постоянно читал. И хотя католический Запад подвига юродства не знал, как ни странно, именно перешедший в православие немец избрал этот вид аскезы, который вошел в Русскую церковь с начала XIV века — с угасанием княжеской святости.

Святые князья строили государство и стремились к осуществлению в нем правды. Московские князья построили это государство крепко и прочно: оно существовало силой принуждения, обязанностью службы и не требовало уже святой жертвенности. Но неправда, которая всегда торжествует в мире и в государстве, не давала покоя христианской совести. И совесть эта выносила свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она была связана с миром, чем радикальнее отрицала мир. А попрание быта в юродстве восстанавливало нарушенное торжеством "бытового православия" духовное равновесие.

Блаженный Иоанн Ростовский скончался в глубокой старости 3 сентября (16 сентября по новому стилю) 1580 года. Мощи его погребены под спудом за левым клиросом церкви Толгской иконы Божией Матери, построенной в XVIII столетии, и до сих пор почитаются православными верующими.