Религиозные праздники 15 сентября

15 сентября православные верующие чтут память Антония и Феодосия Печерских.

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские

Основатель Киево-Печерской лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любече (близ Чернигова) и в крещении был назван Антипой. Еще подростком он почувствовал влечение к духовной жизни и решил идти на Афон. Там, в одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря.

Это был период, когда влечение к монашеству на Востоке достигло высшего предела, когда Византийская империя представляла собою как бы сплошной монастырь. Стихийному стремлению мирян к монашеству покровительствовали императоры, которые и сами часто принимали монашеский постриг (в XI веке — 7 из 15 императоров). Постригались члены их семей, вельможи, иерархи. К монашеству стремились все классы, часто постригались целые семьи. Всякий, кто только имел возможность, считал чуть ли не главной своей обязанностью создать новый монастырь.

Когда Антоний приобрел духовную опытность, игумен отправил его на Русь насаждать там иночество. Антоний повиновался. Было это в 1051 году. В Киев в то время уже было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но Антоний поселился один в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Здесь он продолжил жить так, как жил на Афоне: ел лишь хлеб, да и то через день, пил только воду и все дни проводил в молитве. Вскоре молва о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему в ученики. Был среди них и Феодосий — будущий первый игумен первого русского монастыря, Киево-Печерской лавры.

Антоний был отшельником, анахоретом, и братия, начавшая собираться вокруг него и учиться на его примере, была немногочисленна. А при Феодосии число монахов выросло в разы, в кельях-пещерах они уже не умещались — пришлось строить деревянный монастырь, церковь, налаживать общую монашескую жизнь по строгому Студийскому уставу, который специально, по просьбе Феодосия, привезли из Константинополя. По этому уставу иноки должны были непрестанно трудиться, довольствоваться общей трапезой и иметь одинаковую одежду, а все имущество у них было общим.

Феодосий к себе был строже, чем к другим — он еще юношей пытался носить вериги, только мать отняла. Она вообще не понимала странного влечения сына к иноческим подвигам, появившегося у него, когда он был еще подростком.

Родом он был в Василева (ныне город Васильков под Киевом), но ни мирское имя, ни год рождения его неизвестны; историки полагают, что родился он около 1038 года. Потом семья перебралась в Курск. Мальчика учили грамоте сначала дома, потом отдалив училище, где он пристрастился к чтению житий святых монахов-пустынников первых веков христианства и загорелся желанием стать таким, как они. Ему было лет 14, когда умер его отец, и это стало для него большим потрясением и последним аргументом в пользу принятого решения.

Наслушавшись рассказов странников, он решил было отправиться в паломничество по святым местам Палестины, но мать не дала. Вот тогда-то он первый раз и попробовал носить вериги, но и этого мать не позволила. Она совсем не разделяла увлечения сына и мечтала видеть его "нормальным человеком". Чего только она не делала, чтобы его удержать — и связывала, и била, и даже на цепь сажала. Но сын все-таки сбежал в Киев к Антонию, принял постриг с именем Феодосий, поселился рядом в учителем в такой же пещерной келье и так преуспел в монашеских подвигах, что вскоре его избрали игуменом, хотя ему тогда не было еще и 30 лет.

Со временем уважением к Феодосию прониклись не только монахи и богомольцы, но даже князья, которых он постоянно мирил.

3 мая 1074 года преподобный Феодосий скончался и был погребен в той самой пещере, в которой когда-то под руководством Антония начал свои подвиги.

В 1088 году преподобный Нестор Летописец составил первое его житие, через год освятили каменную Успенскую церковь, заложенную преподобным Феодосием, и монахи решили, что тело ее основателя непременно нужно перенести туда. В 1091 году накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы они раскопали могилу и обнаружили нетленные мощи. Перенесли их в храм в праздник — торжественно, в присутствии многих епископов и игуменов киевских монастырей, а потом, во время одного из татарских набегов, спрятали под спуд у западных дверей храма, где они с тех пор и лежат.

Преподобных Антония и Феодосия Печерских официально почитает не только православная, но и католическая церковь.