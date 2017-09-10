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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 11 сентября

12:0010.09.2017
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11 сентября православные верующие отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября у православных христиан строгий пост. Это странный на первый взгляд праздник – день, нет, даже не казни, циничного убийства человека, которого сами его убийцы признавали святым, пророком, передающим людям волю Бога, в которого они верили. И не из мести или из принципа, а так, в пьяном кураже, из злобного каприза.

Иоанн Креститель самый чтимый в христианском мире святой после Девы Марии, в истории мученической кончины которого, рассказанной евангелистами Матфеем (Мф. 14, 1-12) и Марком (Мк. 6, 14-29), веками черпало вдохновение все европейское искусство.

Сын священника Захарии и праведной Елизаветы из Хеврона, по материнской линии родственник Иисуса Христа, он, много лет живя отшельником в пустыне, готовился к своему призванию, а потом, повинуясь ему, пошел готовить народ проповедью к принятию Христа и завершил свое пророческое служение крещением Спасителя.

А потом правитель Галилеи Ирод Антипа посадил его в тюрьму за слишком смелые обличения его пороков. Впрочем, причинять ему большого зла Ирод вовсе не хотел: боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся народа, который любил святого. И все-таки отдал приказ обезглавить Иоанна — просто неудобно стало перед гостями, на глазах у которых он поклялся исполнить любое желание понравившейся ему танцовщицы, а та пожелала голову Крестителя на блюде.

Голову пророка потом в глиняном сосуде погребла на Елеонской горе жена Иродова домоправителя, а ученики похоронили его тело в Севастии, где совершилось злодеяние.

И отмечать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали они же — его ученики. А в 362 году, когда по приказу императора Юлиана Отступника его могилу вскрыли и останки сожгли, христианам удалось приобрести часть обгоревших костей и переправить их в Александрию, где они хранятся по сей день.

В Севастии было воздвигнуто два храма во имя Иоанна Предтечи: один на холме, возле дворца Ирода Антипы, был построен в VI веке на месте темницы, где его казнили, другой — на месте его погребения. А в середине XII века крестоносцы построили там большую базилику, превращенную Салах-ад-Дином в мечеть. Существующая ныне мечеть конца ХIХ века Наби-Яхья (Пророк Иоанн) занимает лишь часть прежнего храма.

Но почему же все-таки день убийства стал праздником? Митрополит Антоний Сурожский объяснял это так:

"Слово "праздновать" мы привыкли понимать как радость, но оно же значит "оставаться без дела", а без дела можно оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных дел, а может это случиться потому, что руки опустились от горя или от ужаса. И вот таков сегодняшний праздник…

В этот день, когда перед ужасом и величием этой судьбы опускаются руки, нас призывает Церковь молиться о тех, которые тоже в ужасе и трепете и недоумении, и в отчаянии иногда, умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой смертью. После того как вы приложитесь ко кресту, помолимся о всех тех, которые на поле брани жизнь положили, чтобы жили другие, склонились к земле, чтобы воспрянул другой. Вспомним тех, которые из тысячелетия в тысячелетие, а не только в наше время, погибали страшной смертью, потому что они умели любить, или потому, что другие любить не умели, вспомним всех, потому что всех объемлет Господня любовь, и за всех предстоит, молясь, великий Иоанн, который прошел через всю трагедию жертвы до конца умирания и смерти без единого слова утешения, а только властным повелением Божиим: "Верь до конца, и будь верен до конца!"

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