Религиозные праздники 9 сентября

9 сентября православные верующие чтут память преподобного Пимена Великого.

Преподобный Пимен Великий

Святой Пимен жил на рубеже IV-V веков в Египте. Ему было всего 15 лет, когда он вслед за своими братьями решил стать монахом и ушел жить в пустыню.

Конечно, были в древности отшельники и у язычников, и у иудеев. Стоики восхваляли идеал уединенной жизни, которая облегчает поиски мудрости. Ессеи — современные Христу иудейские аскеты — подвизались близ Мертвого моря, ведя суровую и целомудренную жизнь и восхваляя Бога в молитвах. А в окрестностях Александрии существовала община "терапевтов", то есть служителей Бога, живших вдали от шума и суеты и посвятивших себя "созерцанию божественного". Но только у христианских отшельников произошел радикальный разрыв с цивилизованным миром.

Ведь что такое пустыня для древнего египтянина? Со времен фараонов долина Нила в Египте была "владением бога жизни Осириса и его сына Гора, которым противостоял Сет, бог враждебной и творящей зло пустыни". Пустыня — это область смерти, безжизненное пространство и место для могил, откуда часто выходит сама смерть, принимая облик грабителей или хищных зверей. Египтянин испытывал перед ней религиозный ужас и инстинктивное отвращение. И для того чтобы он отважился туда пойти, нужна была очень веская причина.

Но в III веке Египет начал массово обращаться в христианство, а для христиан пустыня была уже не так страшна: по ней Бог вывел свой народ из плена, в ней возмужал Иоанн Креститель и молился Христос. Многие начинали вести жизнь аскетов сначала дома, потом немного поодаль, на границе деревень и пустыни. И в конце III века по всей Нильской долине и рукавам Дельты уже жили монахи — либо в пещерах над рекой, либо в хижинах по соседству. Самым знаменитым из них был Антоний Великий.

Сперва монахи обитали в пустыне, примыкавшей к Нилу и обжитым районам. Но постепенно у них появился "вкус к пустыне", и некоторые решили углубиться дальше. Самое трудное было заставить себя покинуть "ближнюю" или "внешнюю пустыню" и переселиться в "великую пустыню", да еще с твердым намерением провести там всю жизнь. Но в начале IV века это произошло.

После того как святитель Афанасий, великий Александрийский архиепископ, написал и издал житие Антония Великого, в Египетскую пустыню паломники потянулись, как к святым местам Палестины. Повсюду перессказывали истории про отцов-пустынников, передавали их слова.

К концу IV века в местности под названием Нитрия, если верить Палладию, жило 5 тысяч монахов, а в иноческом поселении Келлии их было около 600. Про Скит точно ничего не известно, но после смерти Антония монахов там было много.

Туда-то, в Скитскую пустыню и ушли Пимен с братьями. Но в 407 году, когда варвары-берберы опустошили монашеские поселения, им пришлось бежать в Верхний Египет, на берег Нила. Там, поселившись в развалинах языческого храма Теренуфис, они и прожили всю жизнь.

Преподобный Пимен дожил в строгой аскезе до 110 лет и прославился по всему Египту своей духовной мудростью. Его ученики, записывая изречения наставника, составили после его смерти первый сборник апофтегм, в который вошло более 200 афоризмов старца, разошедшихся по всему христианскому миру, который признал его святым и нарек Великим — в знак великого смиренномудрия и самоотверженного служения Богу.