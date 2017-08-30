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Религиозные праздники 31 августа

12:0030.08.2017
(обновлено: 12:04 30.08.2017)
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31 августа православные верующие чтут память мучеников Флора и Лавра, а мусульмане отмечают День Арафа.

Мученики Флор и Лавр

Флора и Лавра, раннехристианских мучеников, живших и пострадавших во II веке в римской провинции Илларик (на территории современных Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины), почитают и православные и католики.

Исторических документов, на которые опирался составитель их жития, до нашего времени не дошли. Агиограф сообщает, что родом эти два брата были из Византии и в Илларик приехали в поисках работы. Местный правитель Ликион отправил их как искусных каменотесов на строительство языческого храма, где они, будучи христианами, вели себя, мягко говоря, странно: работали хорошо, но заработанные деньги раздавали нищим, сами постились и постоянно молились, а когда сыну местного жреца попал в глаз осколок камня, забрали его к себе и вылечили, заодно обратив в христианство и его, и отца.

Когда же храм был построен, братья собрали всех работавших на стройке христиан, и все вместе они установили в восточной части святилища крест и целую ночь простояли у него на молитве. Расплата не заставила себя ждать: местный правитель приговорил к сожжению и бывшего жреца с сыном, и еще 300 христиан, а Флора и Лавра как зачинщиков отправил на суд к Ликиону, а тот распорядился сбросить их в пустой колодец и засыпать землей.

Через много лет мощи Флора и Лавра были обнаружены и перенесены в Константинополь — в 1200 году их видел там новгородский паломник Антоний, а в 1350-м — Стефан Новгородец.

По устному народному преданию, с открытием мощей этих святых мучеников прекратился падеж скота. Отсюда пошло их почитание как покровителей лошадей. Возможно, эта традиция пришла на Русь с Балкан, где сложилась устная легенда, как Архангел Михаил научил Флора и Лавра управлять лошадьми и понимать "их язык". Легенда эта была так популярна, что даже в древних  иконописных подлинниках (инструкции для иконописцев) есть наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с лошадьми — такие иконы до сих пор встречаются в православных храмах.

Благодаря возникшей в народном сознании связи этих святых с лошадьми — основой основ жизни крестьянской России — мученики Флор и Лавр были чрезвычайно популярны, а день их памяти по всей стране отмечался как "лошадиный праздник", когда лошадей положено было холить и лелеять и нельзя было использовать для работы. В Москве на Мясницкой улице, напротив Почтамта, в этот день устраивалась бесплатная выставка орловских рысаков, перед открытием которой в Фроловской церкви неподалеку служили особый молебен.

День Арафа (День стояния на горе Арафат)

Девятый день месяца зуль-хиджа — предпраздничный. В этот день паломники, совершающие хадж, стоят на горе Арафат (без стояния на ней в этот день хадж недействителен), а все остальные правоверные мусульмане постятся — ведь за совершение благих  поступков (а пост – самый важный из них) в этот день, по слову пророка Мухаммеда, смоются грехи "за предыдущий и последующий годы".

Араф в исламе — пространство между адом и раем, судьба обитателей которого может перемениться как к лучшему, так и к худшему. А гора Арафат — место, где Адам и Хавва, после грехопадения изгнанные из рая в разные места, встретились и узнали друг друга.

Здесь смываются большие грехи, которые нигде в другом  месте никогда не смоются. И нет человека глупее и несчастнее того, кто проводит этот день  безалаберно — в поисках еды, в разговорах, или за другими ненужными и вредными делами. Ведь это — время, когда  от ада освобождаются даже заслуживающие его, когда бедняк, богач, царь, раб, араб, белый, черный — все без различия, одевшись в одинаковые белые ихрамы с непокрытыми головами, выставив вперед руки, просят Аллаха об отпущении грехов, и нет большего равноправия в мире.

В День Арафа паломники должны прослушать хутьбу (поучение), а потом, в мечети Мяздаляжа — вечерние намазы. Тогда они по праву могут называться "хаджи".

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