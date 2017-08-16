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Религиозные праздники 17 августа

12:0016.08.2017
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17 августа православные верующие чтут память семи отроков Эфесских.

Семь отроков Эфесских

Семь спящих отроков Эфесских — христианские мученики, заживо замурованные в пещере — почитаются не только православными и католиками, но даже мусульманами (Коран рассказывает их историю в 18-й суре — "Пещера").

В середине III века семеро молодых воинов-христиан — сын Эфесского градоначальника Максимилиан и шестеро его друзей: Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин – отказались выполнить приказ императора, что в римской армии само по себе грозило смертной казнью.

В начале 250 года Деций Троян издал указ, согласно которому каждый житель империи — независимо от вероисповедания — должен был публично, в присутствии местных властей и специальной комиссии, принести жертву, отведать жертвенного мяса и получить специальный документ — libellus, — удостоверявший этот акт. Отказавшиеся от жертвоприношений подлежали наказанию.

Император вовсе не был кровожадным фанатиком, он просто хотел оздоровить моральный климат в обществе, которое становилось все менее религиозным и все менее нравственным. Но поскольку именно христиане принципиально отказывались исполнять его волю, имевшую силу закона, они в очередной раз сами оказались век закона — на них опять началось гонение, пик которого пришелся на лето 250 года.

Семерым друзьям из Эфеса поначалу повезло — их просто уволили из армии, но оставили на свободе, и они скрылись в пещере. Самый младший из них, Иамвлих в нищенском рубище ходил в город за хлебом. В одну из таких вылазок он услышал, что их ищут, чтобы предать суду. Максимилиан предложил добровольно явиться на суд. Но император, нагрянувший в Эфес с инспекцией, их опередил: узнав, где они скрываются, он приказал замуровать пещеру.

Однако, по преданию, юноши не умерли, Господь почти на два века погрузил их в сон. А при византийском императоре Феодосии II Младшем, когда многих христиан начал смущать вопрос, возможно ли на самом деле воскресение из мертвых, владелец земли, на которой стояла гора, ставшая их усыпальницей, за какой-то хозяйственной надобностью велел рабочим разобрать кладку, закрывавшую вход в пещеру, и они проснулись, не подозревая, что проспали без малого двести лет. В груде камней нашли шкатулку, в которую тайные доброжелатели вложили таблички с описанием событий двухсотлетней давности. Сам император посетил пещеру, чтобы своими глазами увидеть такое чудо. Но, по преданию, поговорив с ним, Эфесские отроки снова заснули — на этот раз уже до общего воскресения.

Сказание о них широко разошлось по Малой Азии и Сирии еще в V веке: к нему относится самое древние письменное изложение их истории — сирийский текст монаха Иакова из Сарука, включенный в Acta Sanctorum, многотомный сборник житий святых, составленных на основе изучения документальных свидетельств, работу над которым составители-иезуиты начали в XVII веке, а завершили в XIX-м.

Из византийских писателей первым эту историю в X веке изложил в своих "Житиях святых" Симеон Метафраст, хотя на Западе она была известна с VI века и описана в De gloria martyrum Григория Турского. Но по-настоящему популярной она стала в XIII веке, когда Иаков Ворагинский включил ее в свою "Золотую легенду", книгу, которую в средневековой Европе читали наравне с Библией.

Об Эфесских отроках упоминается и в "Житии и хождении Даниила, Русской земли игумена" — литературном памятнике начала XII века, в котором черниговский монах описывает свое паломничество в Святую Землю. Автор, побывавший в Эфесе, свидетельствует, что сам видел легендарную пещеру и в ней мощи семи святых.

В православной традиции память святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина Эфесских совершается дважды — 17 августа (4 августа по старому стилю), в день их первого успения, и 4 ноября (22 октября по старому стилю) – в день их пробуждения. Католики поминают "семерых спящих" 27 июля.

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