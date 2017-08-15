США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 16 августа

12:0015.08.2017
(обновлено: 12:01 15.08.2017)
0120
16 августа православные верующие чтут память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец

Основатель знаменитого Антониева монастыря, уцелевшие постройки которого можно увидеть сегодня в Новгородском музее-заповеднике, — личность одновременно историческая и легендарная. С одной стороны, о нем часто упоминают летописи, с другой — его житие, написанное через четыре столетия после его смерти, по сути, зафиксировало сложившееся к тому времени монастырское предание.

По этому преданию, родился Антоний в Риме в 1067 году, был богат, в 18 лет постригся в монахи, богатство свое — золото и серебро — частично раздал, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. Через 20 лет он поселился отшельником где-то в приморских горах, и однажды в бурю камень, на котором молился Антоний, понесло по морю, как ладью, и через два дня, в день Рождества Богородицы, он оказался в Новгороде. На месте, куда принесли его волны, и был основан монастырь — через несколько лет рыбаки выловили бочку, с остатками Антониева богатства, которого хватило на приобретение земли и строительство каменной церкви.

Однако, кроме агиографической, существуют и другие версии появления Антония в Новгороде, исходящие, в частности, из того, что в XII веке употребляемое летописцами выражение "от Римских стран" могло означать выходца из любого государства, входившего в Священную Римскую империю. По одной из версий, Антоний мог быть родом из германских земель или просто купцом, торговавшим с этими землями. По другой версии, он мог быть монахом Киево-Печерского монастыря, в те времена активно занимавшегося миссионерством. Во всяком случае, Новгородские епископы Никита и Нифонт, оказывавшие Антонию поддержку, были выходцами именно оттуда. А вот епископ Иоанн, при котором у Антония начались проблемы, был настроен к Киеву враждебно и, похоже, даже претендовал на автокефалию своей кафедры.

Однако, несмотря на все сложности, Антоний смог построить в своем монастыре каменный собор в честь Рождества Богородицы и украсить его фресками — возможно, он действительно получал помощь из Киева.

Согласно первой Новгородской летописи, заложили собор в 1117 году (это первая документально подтвержденная дата в истории монастыря), в 1119 году строительство завершили, в 1125 году расписали церковь фресками, а в 1131 году епископ Нифонт поставил Антония игуменом основанного им монастыря. Он управлял обителью 16 лет, а накануне кончины в 1147 году назначил своим преемником инока Андрея, вероятного автора первого, не сохранившегося, жития преподобного.

В Новгороде Антония Римлянина издавна почитали как святого, а в 1597 году он был официально канонизирован, и мощи его торжественно перенесли в Рождественский собор монастыря.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена